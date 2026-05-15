Z Bratislavy odleteli, do Košíc sa nedostali: Lietadlo spoločnosti Wizz Air počas letu zasiahol blesk

Pokojný vnútroštátny let sa zmenil na nepríjemný zážitok. Lietadlo spoločnosti Wizz Air, ktoré v piatok popoludní odletelo z Bratislavy do Košíc, sa muselo po štarte otočiť a vrátiť späť na letisko v hlavnom meste.
O incidente informovala TV Markíza. Cestujúci si počas letu všimli nezvyčajný zápach v kabíne. Posádka ich následne informovala, že lietadlo sa vracia do Bratislavy, pričom ďalšie informácie dostanú až po pristátí.
Cestujúcich upokojilo správanie posádky
Jedna z pasažierok opísala, že po prvotnom napätí sa situácia začala postupne upokojovať. Let podľa nej neskôr pôsobil štandardne a nič nenasvedčovalo tomu, že by išlo o vážnejší problém. Dôvod návratu sa cestujúci dozvedeli až po pristátí. „Keď sme pristáli, povedali nám, že lietadlo zasiahol blesk,“ dodala pasažierka.
Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová pre televíziu potvrdila, že lietadlo sa po incidente vrátilo do Bratislavy na technickú kontrolu.
