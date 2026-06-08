Pepco ohlásilo veľkú zmenu, zbavilo sa viac ako 340 predajní. Známa lacná značka je v nových rukách

Foto: Facebook (Dealz Polska)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Stratová časť obľúbenej poľskej značky prešla do rúk nového majiteľa.

Ešte vlani sme vás informovali o tom, že poľská skupina Pepco prevádzkuje okrem rovnomenného reťazca aj ďalšie značky ako Poundland a Dealz. Tie sa však časom stali skôr príťažou, a preto sa už minulý rok hovorilo o predaji oboch divízií. Kým britský Poundland si našiel nového majiteľa už pred niekoľkými mesiacmi, Dealz definitívne opúšťa portfólio Pepca až teraz.

O predaji Dealz Polska informovala v tlačovej správe spoločnosť Pepco.

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Meno nového majiteľa zatiaľ nie je verejne známe (hovorí sa iba o špecializovanom investorovi z európskeho maloobchodného sektora, pozn. red.), no zaujímavosťou je, že hodnota transakcie bola 1 zlotý, teda v prepočte 24 centov. Skupina Pepco si zároveň ponechá 35 % podiel na čistom výnose z akéhokoľvek budúceho predaja spoločnosti Dealz Poland.

Stratová značka

Dealz, ktorý v Poľsku podľa dostupných informácií pôsobí od roku 2018, sa zameriava na predaj širokého sortimentu tovaru za nízke ceny – od potravín a drogérie cez hračky až po potreby do domácnosti. Reťazec si získal popularitu najmä kombináciou známych značiek a diskontných cien, pričom v mnohých krajinách strednej Európy konkuruje obchodom ako Action či KiK.

V Poľsku má Dealz aktuálne viac ako 340 predajní, ktoré prevádzkuje zväčša na ploche 300 – 500 metrov štvorcových. Ide aj o pomerne významného zamestnávateľa, nakoľko prácu dáva viac ako 1 500 Poliakom, ktorí teraz, spolu s kamennou sieťou, aktívami a pasívami, prechádzajú kompletne do vlastníctva nového majiteľa.

Jeho hospodárske výsledky však neboli najlepšie a práve to bol dôvod, pre ktorý skupina dlhodobejšie zvažovala predaj značky. Tento krok tiež odráža jej stratégiu zjednodušiť štruktúru skupiny a zvýšiť hodnotu pre akcionárov.

Predaj spoločnosti Dealz Poland predstavuje posledný krok strategickej transformácie nášho portfólia, aby sa stalo čisto Pepco podnikaním,“ uviedol Stephan Borchert, generálny riaditeľ skupiny Pepco. Ako dodal, transakcia by mala zavŕšiť odchod skupiny Pepco z takzvaného maloobchodu s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom (FMCG).

Zjednodušenie štruktúry našej skupiny zvýši naše strategické zameranie, zlepší náš profil ziskovosti a urýchli našu schopnosť dosahovať dlhodobú hodnotu pre akcionárov,“ uzatvoril Borchert. Rozhodnutie prichádza v čase, keď sa chce Pepco rozšíriť v rámci európskych krajín. Podľa portálu The New Voice of Ukrajine by malo vo štvrtom štvrťroku vstúpiť aj na ukrajinský trh.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Pepcu sa na Slovensku darí

Poľský reťazec Pepco patrí medzi adaptovaných a dlhoročných hráčov aj na slovenskom trhu. Z oficiálneho webu spoločnosti vyplýva, že u nás prevádzkuje už viac ako 160 kamenných predajní. Medzi obľúbené lokality, kde značka otvára nové pobočky, patria predovšetkým retailové parky a frekventované miesta na známych uliciach.

Pomerne stabilné sú aj tržby tejto spoločnosti, ktoré za vlaňajšok dosiahli 144 miliónov eur. Medziročne tak išlo o mierny pokles, no o 12 % sa Pepcu podarilo zvýšiť zisk. Ten dosiahol úroveň 14,19 milióna eur.

Okrem Slovenska nájdeme obchody s logom známeho reťazca napríklad v Poľsku, Maďarsku, Česku, Chorvátsku, Slovinsku či v Rumunsku. Spoločnosť má svoje zastúpenie aj v krajinách strednej Európy.

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