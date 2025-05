Zatvoriť sa môže až 200 predajní, o prácu tak príde množstvo ľudí. Skupina Pepco vraj pripravuje dôležité rozhodnutie

Poľská značka Pepco je mimoriadne obľúbená aj na slovenskom trhu. Diskontný reťazec patrí medzi najsilnejších a najstabilnejších obchodníkov v nepotravinovom segmente. Kým u nás výraznejšie zmeny pravdepodobne nepripravuje, v zahraničí sa vo veľkom diskutuje o zásadnom kroku v jeho sieti.

Pod Pepco Europe patria okrem rovnomennej značky Pepco tiež Poundland a Dealz. Poundland pôsobí vo Veľkej Británii a je tam všeobecne známy pre nízke ceny tovaru. Mimo Spojeného kráľovstva, napríklad v Írsku či Španielsku, tento koncept uplatňuje pod značkou Dealz.

Ako teraz informuje poľský portál Wiadomosci Handlowe, spomínané portfólio by sa čoskoro mohlo zúžiť. Už 22. mája má skupina ohlásiť svoje finančné výsledky za prvú polovicu fiškálneho roka a v médiách sa objavujú správy, že vedenie ohlási predaj značky Poundland. Už v minulosti totiž Pepco pripustilo možnosť, že bude tento krok zvažovať. Medzi potenciálnych kupcov patrí napríklad investičná firma Gordon Brothers, ale spomínajú sa aj Hilco Capital, Endless a Modella Capital.

Skončiť môže až 200 predajní

Dôvodom sú finančné výsledky reťazca, ktorému značne klesol zisk a tým do veľkej miery zaťažil celú Pepco Group. Poundland mal zápasiť s viacerými výzvami, mimo iného so zvyšujúcimi sa nákladmi na prevádzku a zamestnancov, či so silnou konkurenciou. Úspešným krokom nebolo ani prebratie skrachovaných predajní od spoločnosti Wilko, ktoré nepriniesli očakávaný nárast tržieb a zisku.

Značka má aktuálne v Európe viac ako 800 predajní, v ktorých zamestnáva okolo 16-tisíc pracovníkov. V rámci avizovanej transakcie sa očakáva, že noví majitelia pristúpia k istej optimalizácii obchodnej siete. Tá sa podľa poľských médií prejaví zatváraním približne 200 nerentabilných predajní. Pochopiteľne, tento krok pripraví o prácu mnohých terajších zamestnancov.

Ak sa potvrdia informácie o predaji siete Poundland, akvizícia by na základe informácií portálu Wiadomosci Handlowe mohla prebehnúť už v septembri tohto roka.