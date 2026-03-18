George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur

Vo viacerých oblastiach Talianska už nejaký čas bežia projekty, v rámci ktorých si ľudia môžu kúpiť nehnuteľnosť za euro a zrekonštruovať ju podľa svojich predstáv. Keď George Laing z Veľkej Británie zbadal príležitosť, nezaváhal a chopil sa jej.
Dnes pomáha ďalším ľuďom kupovať nehnuteľnosti a oživiť kúsok raja na Sicílii, a to nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj live webinárov, kde odpovedá na otázky. Dokonca spolupracuje aj so starostom talianskeho mestečka Mussomeli.
Ako vznikol nápad pustiť sa do kúpy a prerábania nehnuteľností v Taliansku?
Úprimne povedané, začalo to celkom náhodne. Videl som článok o domoch za jedno euro na Sicílii a okamžite ma fascinovala myšlienka, že tieto krásne historické domy sú opustené, lebo ľudia sa odsťahovali. Vždy som mal rád staré veci – starožitnosti, šperky, historické budovy. Takže myšlienka obnoviť dom, ktorý by sa inak mohol zrútiť, ma veľmi oslovila.
V tom čase som už vo Veľkej Británii organizoval trhy a obchodoval so starožitnosťami, takže reštaurovanie a história už boli súčasťou môjho života. Do Mussomeli na Sicílii som šiel zo zvedavosti, ale keď som tam dorazil a prechádzal sa po uliciach a videl potenciál týchto budov, uvedomil som si, že je to niečo oveľa väčšie než len projekt. Stalo sa z toho moje poslanie obnovovať domy a pomáhať prinavrátiť život do týchto miest.
V akom stave bol dom, keď ste ho prvýkrát uvideli? Aké ste z toho mali pocity?
Dom bol v zlom stave. Časti strechy si vyžadovali výmenu, steny potrebovali spevniť, a v interiéri bolo jasne vidieť, že dom bol opustený mnoho rokov. Potreboval kompletnú rekonštrukciu. No keď som vošiel dnu, nevidel som ruinu, videl som potenciál. V predstavách som ho videl, ako bude vyzerať dokončený. Vysoké stropy, krásne kamenné steny, skutočný sicílsky dom.
Myslím si, že človek musí byť trochu optimista (alebo trochu blázon), aby sa pozrel na takú budovu a povedal si: „Áno, to beriem.“ Ale je to súčasť zábavy.
Aký je byrokratický proces?
Byrokracii sa v Taliansku nevyhnete. O tom niet pochýb – formuláre, notári, registrácie a veľa papierovačiek. Ale keď človek pochopí proces, dá sa to zvládnuť. Kľúčom je mať dobrých miestnych odborníkov: geodeta, staviteľa a niekedy aj právnika. Mnoho ľudí si myslí, že kúpa nehnuteľnosti v Taliansku je komplikovaná, ale v skutočnosti je systém pomerne dobre štruktúrovaný.
Keď máte správnych ľudí, ktorí vás procesom prevedú, je to oveľa jednoduchšie. Ja osobne mám veľmi dobrú skúsenosť, nemám čo negatívne povedať. Všetko prebehlo hladko a rýchlo.
Môže sa o dom za euro uchádzať ktokoľvek, alebo je nutné splniť nejaké podmienky, ako je napríklad znalosť jazyka?
Vo všeobecnosti sa o dom môže uchádzať každý, aj cudzinci. Nemusíte hovoriť po taliansky, hoci to určite pomáha. Ja však nehovorím po taliansky vôbec. Hlavnou požiadavkou je, že sa zaviažete zrekonštruovať nehnuteľnosť v určitom časovom rámci, zvyčajne do niekoľkých rokov. Niektoré samosprávy tiež vyžadujú malý depozit ako záruku, že rekonštrukcia sa naozaj uskutoční.
Mussomeli má veľmi uvoľnené pravidlá, nevyžaduje sa žiadny depozit ani minimálna suma investície alebo preukázanie, že máte dostatok financií. Skutočnou požiadavkou nie je jazyk, je to záväzok. Na domoch je nutné zapracovať a mestá chcú kupujúcich, ktorí majú vážny úmysel vdýchnuť im nový život.
Ako je to po finančnej stránke? Človek kúpi dom za euro a čo ďalej? Ako zvládate udržať nízku cenu, čo sa týka rekonštrukcie?
