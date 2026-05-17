Farmár odmietol predať svoj dom: Dostal 33-tisíc eur, pozemok obklopil kruhový objazd

Spor medzi farmárom a miestnou vládou v meste Wenling na východe Číny sa zapísal do histórie realít a dodnes je z neho legenda. Všetko sa pritom začalo ešte pred rokmi, keď úrady schválili plán výstavby novej dopravnej tepny v regióne.
Keď sa vláda rozhodla stavať na trase, kde stále žilo niekoľko obyvateľov, všetkým ponúkla finančnú kompenzáciu za vysťahovanie, napísal CBS News.
Tvrdohlavý klinec uprostred cesty
Luo Baogen a jeho manželka však boli jediní, ktorí odmietli odísť z pôvodnej štvrte plnej radových domov. Všetky ostatné budovy postupne zmizli, na ich mieste vyrástla nová hlavná prístupová cesta vedúca k železničnej stanici a dom manželov sa stal jej bizarným stredobodom. Okolo nehnuteľnosti dokonca vznikol samostatný kruhový objazd.
Výstavba domu pritom manželov podľa slov samotného Lua vyšla približne na 600-tisíc juanov, teda asi 75-tisíc eur, píše BBC. Miestne úrady im však za vysťahovanie ponúkli výrazne nižšiu kompenzáciu. Podľa slov farmára, za takých podmienok by sa im odchod z domu neoplatil.
Ako sme už spomínali pri podobnom prípade ženy menom Wu Ping, v Číne sa takýmto nehnuteľnostiam hovorí dīngzihù, teda „klincové“ domy. Ide o metaforické označenie domácností, ktoré sa odmietajú vysťahovať až do poslednej chvíle a ich pozemok potom v developerskom projekte vytŕča, čím pripomína tvrdohlavý klinec.
Práve prípad Wu Ping a manželov Baogenovcov patrí medzi najznámejšie príbehy „klincových domov“ v Číne. Hovorí sa o nich dodnes, aj keď od vyvrcholenia oboch sporov uplynuli roky.
