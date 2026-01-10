Slováci si poriadne priplatia: Poistenie zdražie. Viac zaplatíme za dom, auto aj dovolenku

Ilustračná foto: Pexels / TASR

Michaela Olexová
TASR
Rok 2026 prinesie vyššiu daň z neživotného poistenia.

V roku 2026 sa očakáva zdraženie všetkých hlavných typov neživotného poistenia. Vyššie ceny pocítia klienti pri havarijnom poistení, povinnom zmluvnom poistení (PZP), poistení bývania, cestovnom poistení aj pri poistení podnikateľov. Za zdražením budú najmä zmeny v zdanení a odvodoch, avizovala riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvaiová.

„Rok 2026 prinesie vyššiu daň z neživotného poistenia. Sadzba stúpne z 8 na 10 %. Reálny dosah na ceny však pravdepodobne presiahne samotné dve percentá a poistné sa môže zvýšiť v priemere o 5 až 7 %,“ predpokladá odborníčka.

Vozidlo bez poistenia automaticky stratí spôsobilosť na cestnú premávku

Zmeny zasiahnu aj PZP, pri ktorom sa zvyšuje sadzba osobitného odvodu tiež na 10 %. Nová legislatíva nariaďuje uplatniť vyššiu sadzbu prvýkrát na poistné za rok 2026. „Keďže poisťovne tento náklad premietajú do konečnej ceny, vodiči musia počítať s drahším PZP i havarijným poistením,“ konštatovala Arvaiová.

Avizovala, že od marca tohto roka by mala pribudnúť aj kontrola platnosti PZP priamo na staniciach technickej kontroly. Na základe legislatívnych zmien vozidlo bez poistenia automaticky stratí spôsobilosť na cestnú premávku. Ak bude auto nepoistené dlhšie ako 24 mesiacov, úrady ho môžu vyradiť z evidencie.

Ilustračná foto: Unsplash

Rok 2026 prinesie podľa odborníčky aj drahšie poistenie bývania.

