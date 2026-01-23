Označila vás partnerka za nízkovibračného? Rozhodne to nie je kompliment, tento pojem ovládol internet

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Sex a vzťahy
Možno ste sa už s týmto pojmom stretli tiež.

V súčasnosti existuje viacero pojmov, ktoré sa šíria internetom a súvisia so vzťahmi či toxickými osobami – od love bombingu cez shrekking až k teórii stoličky. Teraz sa však začal používať nový pojem a ak vás ním vaša partnerka označí, rozhodne to neberte ako kompliment.

Ako píše portál Tyla, v súčasnosti sa čoraz viac žien sťažuje na svojho partnera online a na jeho opis používa pojem „nízkovibračný“. Čo to však znamená?

Nový pojem, ktorý uráža „krajšie“

Tento pojem, zdá sa, ovládol všetky sociálne siete.

Jeden používateľ na sieti X (predtým Twitter) napísal: Stalo sa vám niekedy, že ste sa zobudili a uvedomili si, že už s niekým nechcete byť priatelia… nie kvôli konfliktu, ale preto, že sú nízkovibrační a v živote sa nikam neposúvajú?“ Niekto iný sa zúfalo zdôveril na stránke Quora: Milujem svojho priateľa, ale je to veľmi nízkovibračný človek a väčšinu času robí zlé rozhodnutia. Už s ním nechcem byť. Ako mu to mám povedať?“

Foto: Pexels

Okrem toho sa tento výraz používa uvoľnenejšie aj v tých najnáhodnejších súvislostiach. Používatelia sociálnych sietí píšu veci ako: „Nenávidím, keď niekto odpíše nízkovibračným GIFom a úplne vám pokazí vibe,“ alebo „Byť v manželstve pred tridsiatkou je nízkovibračné.“

Podľa portálu Medium je každá myšlienka, telo, hmota, presvedčenie a emócia formou energie a všetko vibruje buď na vysokej, alebo nízkej frekvencii. Nízka vibrácia – ktorá, mimochodom, nie je vedecky podložená – je v podstate duchovná energetická frekvencia spojená s negatívnymi emóciami.

Za „nízkovibračného“ by vás teda mohli považovať, ak ste typ človeka, ktorý vidí pohár vždy poloprázdny a navonok pôsobíte často negatívne. Úprimne, znie to trochu kruto, keďže človek môže jednoducho len prechádzať ťažkým obdobím.

Foto: Pexels

Gemma Logan, odborníčka na svadby a vzťahy zo spoločnosti Book a Party, pre Tyla tento trend vysvetlila: „Ako vzťahová expertka vidím, že sa termín „nízkovibračný“ teraz objavuje všade, najmä online, a nesie so sebou veľkú emocionálnu váhu.“

„Vo svojej podstate je tento pojem vypožičaný z jazyka spirituality a sebarozvoja a má opisovať osobu, ktorá sa cíti uviaznutá v negatívnych vzorcoch,“ dodáva. Vysvetlila, že to môže vyzerať ako „chronický pesimizmus, zlé rozhodovanie, nedostatok sebauvedomenia, citová nezrelosť alebo tendencia obviňovať svet namiesto prevzatia zodpovednosti“. Expertka vysvetlila, že ide „menej o to, že má niekto zlý týždeň a viac o konzistentný spôsob bytia, ktorý ľudí v jeho okolí vyčerpáva“.

Je to teda jemnejšie vyjadrenie toho, že je niekto toxický a tým pádom aj menej konfrontačný, čím podľa expertky pomáha lepšie nadviazať konverzáciu, ak by ste chceli svojmu partnerovi vysvetliť, čo vám na ňom vadí.

