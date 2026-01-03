Vzťahy potrebujú oporu. „Teória stoličky“ vysvetľuje, prečo sa mnohí cítia vo vzťahoch prehliadaní

Vzťahy sa dnes rozpadávajú aj pre zdanlivo drobné signály, ktoré v nás prebúdzajú pocit, že si musíme neustále overovať vlastnú hodnotu. Niet divu, že virálne teórie o „skutočnej láske“ získavajú milióny zhliadnutí – ponúkajú totiž jednoduché odpovede na komplikované otázky.
Ako uvádza magazín Metro, populárna „teória stoličky“ sa stala ďalším trendom sociálnych médií, ktorý mnohých prinútil pozastaviť sa nad tým, ako fungujú ich partnerské či priateľské väzby. Základom metafory je myšlienka, že ľudia, ktorí nás skutočne rešpektujú, intuitívne vytvárajú priestor pre naše potreby, no odborníci upozorňujú, že takáto skúška je skôr impulz k zamysleniu než nástroj na posudzovanie kvality vzťahov.
Ako vznikol virálny fenomén
Popularita „teórie stoličky“ výrazne vzrástla po videu influencerky Nardose Mesfin, ktorá rozpráva o tom, že každý z nás má vo svojom živote akýsi pomyselný stôl. Ľudia, ktorí nás skutočne vnímajú, si podľa nej automaticky pritiahnu stoličku, hneď ako vstúpime do miestnosti. Jednoduchou metaforou tak otvára otázku, či nám najbližší v náročných chvíľach prirodzene ponúknu oporu, alebo musíme o základné veci žiadať.
Podľa Nardose práve tento obraz odhaľuje tých, ktorí dávajú len minimum, nepočúvajú, alebo reagujú až potom, čo ich na to upozorníme. Jej veta „Stolička nie je luxus, je to znak rešpektu“ sa rýchlo stala hlavným mottom celej diskusie.
V komentároch pod videom sa objavili desiatky reakcií od ľudí, ktorí v metafore našli vlastnú skúsenosť. „Tam, kde vás chcú, nemusíte robiť konkurz,“ napísal Cory Legall. Pre mnohých to bol presný opis dynamiky, v ktorej sa márne snažili o pozornosť či rešpekt. Natascha Parris dodala, že „je čas prehodnotiť niektoré vzťahy v mojom živote“.
