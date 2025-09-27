Keď nižšie očakávania nestačia: Nový trend „shrekking“ ukazuje, prečo vzhľad nie je zárukou dobrého vzťahu

Moderné randenie prináša nové slová aj skúsenosti, ktoré odrážajú zložitosť ľudských vzťahov. Jedným z najnovších trendov je „shrekking“ – pojem, ktorý upozorňuje, že ani ústupky v očakávaniach nemusia priniesť šťastný koniec.
Ako uviedol magazín The New York Post, ide o termín, ktorý si získava pozornosť najmä na sociálnych sieťach a v médiách, keďže dokonale vystihuje sklamanie, ktoré môže prísť aj vtedy, keď si človek myslí, že „hrá na istotu“.
Keď znížené očakávania nestačia
Tzv. „shrekking“ opisuje situáciu, keď sa človek uspokojí so vzťahom s niekým, kto je menej atraktívny než on v nádeji, že sa s ním bude vo vzťahu lepšie zaobchádzať. Názov vychádza z animovaného filmu Shrek z roku 2001, v ktorom princezná Fiona nájde šťastie po boku dobrosrdečného zlobra.
V realite to však môže skončiť inak. „V tomto príbehu randíte so zlobrom, ale bez kráľovskej starostlivosti,“ vysvetlila Amy Chan, koučka vzťahov a autorka knihy Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart, pre USA Today.
Podľa nej mnohí ľudia prirodzene kladú vzhľad nižšie v rebríčku priorít alebo dúfajú, že sa príťažlivosť časom vybuduje, čo samo o sebe nie je zlé. Problém vzniká v momente, keď sa niekto spolieha na to, že vzťah s „menej atraktívnym“ partnerom mu automaticky zaručí lepšie zaobchádzanie.
Nahlásiť chybu v článku