Ste medvedík, žralok či sova? Psychológovia popísali 5 typov osobností, na ktoré sa meníme počas konfliktu

Či už ide vo vzťahy v rodine, priateľské alebo partnerské vzťahy, ich súčasťou sú neraz aj konflikty. Často to nemusí znamenať nič zlé, ľudia sú jednoducho odlišní, majú iné názory, potreby a preferencie. Dôležité ale je, ako počas konfliktu reagujete.

Konfliktom sa jednoducho nevyhneme

Ako píše Science Alert, občas sa konfliktom jednoducho nevyhneme. Psychológovia sa ale už nejaký čas snažia konfliktom lepšie porozumieť a prísť na to, čo zvýši pravdepodobnosť ich vyriešenia v prospech oboch strán. Realistickejším cieľom je totiž naučiť sa konflikty zvládať, ako sa im úplne vyhýbať.

Kanadské psychologičky Judy Makinen a Susan Johnson hovoria o rôznych typoch rán, ktoré nám spôsobujú konflikty, po ktorých máme pocit, že nás niekto, kto je nám blízky, zradil, opustil nás alebo sa k nám zachoval zle. Takéto rany bolia najmä preto, lebo v nás vyvolávajú pochybnosti o bezpečnosti a spoľahlivosti vzťahov s týmito ľuďmi.

Vyvolávajú pestrú škálu emocionálnych a behaviorálnych reakcií, od hnevu a agresie až po strach, odpor, vyhýbanie sa či neochotu odpustiť niekomu. Tieto reakcie slúžia ako obranný mechanizmus a sú ovplyvnené našou osobnosťou a osobnou históriou.

Psychológ David W. Johnson sa dlhodobo venuje otázke zvládania konfliktov. Na základe toho, čo chcú ľudia v konflikte dosiahnuť, vytvoril 5 modelov zvládania. Napríklad, pre korytnačky je typické, že sa vzdajú svojich cieľov, ale aj vzťahu. Jednoducho odídu a konflikt ostáva v zamrznutom štádiu nevyriešený.

Žralok, sova či medvedík

Žraloky reagujú agresívne a za každú cenu chcú obhájiť vlastné záujmy. Počas konfliktu majú sklon útočiť a zastrašovať. Medvedíky chcú za každú cenu veci urovnať a situáciu v pokoji vyriešiť. Sú ochotné obetovať vlastné záujmy pre dobro vzťahu.

Líšky sa usilujú o kompromis, veria, že obetu musia priniesť obe strany, a to aj v prípade, ak to ani pre jednu z nich nie je ideálne. Sovy zas na konflikt nazerajú ako na problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Hľadajú spôsob, ako zaručiť prežitie vzťahu a zároveň spokojnosť oboch strán, aj keď si to vyžaduje veľa času a úsilia.

Niektorí psychológovia si myslia, že náš štýl závisí od toho, čo sme prežili v detstve. Napríklad, ak nás rodičia učili, že emócie treba ukrývať, pravdepodobne zvolíme štýl medvedíka. Počas života sa môže náš štýl zvládania konfliktov meniť, no zväčša nie drasticky. Napríklad, je nepravdepodobné, že medvedík sa zrazu premení na žraloka.

Pri každom konflikte je dôležité uvedomiť si, že každý robí chyby a je zbytočné porovnávať, kto trpí viac. Pomôže však, ak sa pokúsime prejaviť empatiu a pochopiť, prečo človek konal tak, ako konal. Dôležité je zároveň dokázať prijať svoj vlastný podiel na vzniknutom konflikte, aj keď to nie je jednoduché.