60-ročná Monika v Miss Universe: Bez plastík súťažila s mladými dievčatami a ukázala pravú prirodzenosť

Pred 60 sa rozhodla pre Miss.

Súťaže krásy už dnes nie sú len o veku, ideálnych mierach či zaužívaných predstavách o dokonalosti. Monika Exlerová v Miss Universe Česko 2025 ukázala, že skutočná krása má oveľa širší význam.

Monika Exlerová sa v roku 2025 stala jedným z najvýraznejších momentov českej súťaže krásy Miss Universe. Vo veku päťdesiatdeväť rokov sa zapísala do histórie ako najstaršia finalistka tejto prestížnej súťaže a svojou účasťou otvorila tému prirodzenej krásy, zrelosti a sebaprijatia. Ako píše magazín Super.cz, do súťaže sa prihlásila s cieľom prekročiť vlastné hranice a ukázať, že krása nemá vekové obmedzenia, čím oslovila nielen porotu, ale aj širokú verejnosť a ženy naprieč generáciami.

 

Skúsenosť, ktorá spája generácie

Účasť v Miss Universe Česko nebola pre Moniku len o titule či pódiu, ale najmä o osobnej výzve a vnútornej premene. Súťaž pre ňu znamenala vystúpenie z komfortnej zóny a možnosť ukázať, že vek nemusí byť prekážkou ani v prostredí, kde sa tradične stretávajú výrazne mladšie ženy.

„Bola to veľmi krásna skúsenosť a pre mňa niečo nové. Vyšla som zo svojej komfortnej zóny a veľmi som si to užila. Som rada, že môj hlas a to, čo robím na sociálnych sieťach pre nás zrelé ženy, malo odozvu a pozitívny ohlas,“ povedala pre Super.cz Monika, ktorá súťažila po boku dievčat, ktoré boli aj o dve generácie mladšie.

 

Napriek obavám, že rozdielny vek by mohol medzi finalistkami vytvoriť napätie, panovala v súťaži priateľská a podporná atmosféra. Monika sa netajila tým, že mladšie súťažiace ju vnímali skôr ako prirodzenú autoritu a oporu než ako konkurenciu. „Rivalita nebola žiadna. Pre mňa ako takmer šesťdesiatročnú to bolo určite fyzicky náročné, ale psychicky vôbec nie. Bolo to skvelé a dievčatá pre mňa boli ako vnučky a dcéry,“ povedala Exlerová.

Prirodzenosť ako vedomá voľba

