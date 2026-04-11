Vedci prichádzajú s prelomovou novinkou: Mužská antikoncepcia môže zastaviť tvorbu spermií

Ak ide o antikoncepciu, mnohé možnosti sa ešte aj v súčasnosti týkajú najmä žien, a to či už ide o tabletkovú formu alebo napríklad také vnútromaternicové teliesko. Vedci však hlásia úspech vo sfére antikoncepcie pre mužov.
Muži nemajú veľa možností na výber
Ako informuje IFL Science, odborníci pracujú na vývoji lieku, ktorý potláča tvorbu spermií bez toho, aby spôsobil akékoľvek hormonálne zmeny. Podľa tímu vedcov z Cornellovej univerzity sa pri testovaní tohto konceptu na myšiach ukázalo, že účinok je úplne reverzibilný, pričom myši následne bez problémov splodili zdravé potomstvo.
Na antikoncepcii pre mužov, ktorá by nezanechala trvalé následky, vedci pracujú už desaťročia. U žien existuje viacero možností (hoci žiadna z nich nie je dokonalá), muži však nemajú na výber toľko alternatív. V skutočnosti sa môžu rozhodovať medzi prezervatívom alebo vazektómiou. Vedci majú rozbehnutých viacero projektov v rôznych fázach testovania, ani jeden z nich sa však zatiaľ nepodarilo dostať do fázy licencovaného produktu, ktorý by bolo možné uviesť na trh.
Nový uhol pohľadu
Objavilo sa už niekoľko inovatívnych nápadov – od spôsobov, ako zabrániť spermiám v pohybe alebo v normálnom vývoji, cez skúmanie genetických mechanizmov plodnosti, až po vytvorenie „bariéry“ blokujúcej spermie vo vnútri semenovodu. Nová štúdia publikovaná prostredníctvom PNAS sa však na veci pozerá z iného uhla pohľadu.
„Sme prakticky jediní, kto presadzuje myšlienku, že cielená antikoncepcia v semenníkoch je reálnym spôsobom, ako zastaviť produkciu spermií,“ uviedla vo vyhlásení riaditeľka Centra reprodukčných vied na Cornellovej univerzite Paula Cohen. Testovaná látka sa volá JQ1. V súčasnej podobe sa nikdy nebude používať na ľuďoch. Pôvodne totiž išlo o experimentálnu molekulu v rámci výskumu rakoviny a zápalových ochorení. Spôsobovala však príliš závažné vedľajšie účinky na to, aby sa mohla stať reálnou liečebnou metódou. Je však užitočným nástrojom vo výskume.
Úspech pri myšiach
JQ1 narúša fázu meiózy, teda proces tvorby pohlavných buniek, tzv. gamét. Ak dôjde k jej prerušeniu, spermie sa nevytvoria. Tím sa snaží zistiť, či je možné daný proces dosiahnuť bez toho, aby došlo k trvalým ťažkostiam s plodnosťou, a to bez zásahu do hormonálneho systému.
JQ1 zatiaľ podávali vedci samcom myší po dobu troch týždňov a ukázalo sa, že tvorbu spermií sa úspešne podarilo zastaviť. Po vysadení sa do šiestich týždňov normálna produkcia opäť obnovila. Všetko je však zatiaľ len v počiatočnej fáze a potrvá ešte nejaký čas, kým sa podarí vytvoriť reálnu antikoncepciu pre mužov. Tá by mohla mať formu injekcií alebo náplastí.
