Otec dostal v reštaurácii účtenku a rozplakal sa: Dostane vás, čo na nej stálo, zasiahlo to aj jeho dcéru

Americký lekár J. Mack Slaughter Jr., ktorý si na internete vybudoval široké publikum sledovateľov, sa pred niekoľkými mesiacmi podelil o pekný skutok, ktorý sa mu prihodil. Na sociálnej sieti šíril účtenku z reštaurácie, ktorú keď si dôkladne pozrel, tisli sa mu slzy do očí.

Možno sa to stalo už aj vám, keď ste zbadali vysoký účet, ktorý ste museli zaplatiť. No v tomto prípade je dôvod niekde inde.

„Práve som sa rozplakal na verejnosti po tom, ako úplne cudzí človek zaplatil nie lacné raňajky celej mojej rodine,“ začal. Nešlo však primárne o peniaze, na bločku mu zanechal odkaz, ktorý ho totálne dostal.

Dostalo to aj jeho dcéru

„Ďakujem ti za to, že si dobrým otcom. Hovorím to ako otec otcovi. Ďakujem, že si otcom, akého tvoje deti potrebujú, bez ohľadu na to, kto sa pozerá. Svet potrebuje viac mužov, ako si ty,“ stálo na ňom. Anonym sa podpísal ako bývalý armádny zdravotník.

Mack priznal, že ho to poriadne zasiahlo a zlepšilo nielen celý deň, ale možno aj celý mesiac. Čerešničkou na torte bolo, keď sa ho ešte dojatého dcéra potom opýtala, koho by takýmto pekným činom mohli obdarovať oni.

Z toho vyplýva, že nikdy neviete, ako vaše malé láskavosti dokážu niekoho zasiahnuť. Preto skúsme jednu takú dnes urobiť všetci a spríjemniť tak niekomu víkend. A stačí vymyslieť niečo, čo vás nebude stáť žiadne peniaze – napríklad dať kompliment, podržať dvere, alebo sa len tak na niekoho milo usmiať.