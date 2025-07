Mastné placky za 1 €, ležadlá aj toaleťák zadarmo: Za 5 € sme sa kúpali v čistej vode v skrytom lome, nepočuli ste o ňom

Leto je v plnom prúde a ak hľadáte nový tip na miesto pri vode, kam by ste mohli vypadnúť, otestovali sme za vás ďalšie prírodné kúpalisko. Tentoraz sme si to namierili na stredné Slovensko, konkrétne ku Krupine, kde sa nachádza ukrytý nie veľký lom Devičie, ktorý láka príjemným prostredím a taktiež čistou vodou. Očaril nás, no našli sme niekoľko vecí, ktoré by sa nemuseli poniektorým návštevníkom pozdávať.

Ak ste sa tu kúpať ešte neboli, nezabudnite si pri príchode zapnúť navigáciu. Odbočka z príjazdovej cesty nie je značená a ľahko sa môže stať, že ju prehliadnete. Tabuľa, ktorá ukazuje, že ste na správnom mieste, sa nachádza až kúsok ďalej od hlavného ťahu. No po pár metroch ste už na parkovisku, takže sa nemusíte obávať zlého terénu, ktorý by ste museli ku svojmu cieľu zdolať.

No kým začnete vyťahovať deky a rezne z auta, musíte zaplatiť za parkovanie. A spoplatnený je aj samotný vstup, za ktorý vám však bude odmenou príjemné prírodné prostredie a kúpanie sa na mieste, kde sa nebudete tlačiť hlava na hlave.

Zacvakáte 5 eur na deň

