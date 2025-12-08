Orbán hovorí o vojne s Ruskom, spomenul aj presný rok: Na Ukrajine pokračujú ťažké boje, drony zasiahli obytnú budovu

Brusel sa pripravuje na vojnu s Ruskom a už existuje aj cieľový dátum vstupu do vojny – rok 2030. Uviedol to v pondelok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku s poznámkou: „nad Európou sa zhromažďujú temné mračná“. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Deklarovaným cieľom programu zbrojenia, ktorý spustil Brusel, je podľa maďarského premiéra, aby bola Európska únia pripravená na vojnu do roku 2030. Rok 2030 je zároveň cieľovým dátumom pre zrýchlený proces členstva Ukrajiny v EÚ, dodal.
Orbán pripomenul, že zakladajúca zmluva EÚ uvádza, že v prípade ozbrojeného útoku na územie jedného z členských štátov sú ostatné členské štáty povinné poskytnúť tomuto štátu všetku dostupnú pomoc. Prijatie Ukrajiny, ktorá je vo vojnovom stave, do EÚ by preto viedlo k okamžitému vstupu do vojny.
Maďarské parlamentné voľby v roku 2026 by mohli byť poslednými maďarskými voľbami, v ktorých sa bude môcť rozhodovať o otázke vojny a mieru.
„V prípade prisťahovalectva sme už zistili, že existujú rozhodnutia, ktoré sa neskôr nedajú korigovať. Keby sme v roku 2015 nepostavili plot (hraničné zábrany), už by tu boli migranti. Ak sa v roku 2026 rozhodneme nesprávne, v ďalších voľbách v roku 2030 to už nedokážeme korigovať,“ varoval predseda maďarskej vlády. Podčiarkol, že ide o veľa, a že kto chce mier, ten sa pridá k vládnej strane Fidesz.
Boje na Ukrajine nepoľavujú
Najmenej sedem ľudí utrpelo zranenia pri ruskom dronovom útoku, ktorý zasiahol obytnú budovu v meste Ochtyrka na severovýchode Ukrajiny v Sumskej oblasti, uviedol gubernátor Oleh Hryhorov v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Pohraničná Sumská oblasť čelí takmer každodennému ostreľovaniu a útokom dronov od februára 2022, keď Moskva začala vojnu na Ukrajine.
Tamojší gubernátor v príspevku na platforme Telegram uviedol, že záchranári previezli zranených do nemocnice a dvaja z nich boli hospitalizovaní. Lekári zvyšné osoby ošetrili a prepustili do domáceho liečenia.
Útoky na civilistov popierajú
Viacpodlažná budova zaznamenala rozsiahle škody, povedal Hryhorov. Podľa jeho slov sa niektorým obyvateľom podarilo dostať do suterénu po varovaní pred leteckým útokom, ostatných z vyšších poschodí zachránili záchranné zložky.
Agentúra Reuters nemohla túto správu nezávisle overiť a Moskva sa k útoku bezprostredne nevyjadrila. Obe strany konfliktu popierajú útoky na civilistov napriek tomu, že vo vojne už zahynuli tisíce ľudí – poväčšine Ukrajincov.
