Siamské dvojčatá ju zvládli bez komplikácií. Na Slovensku sa podarila unikátna operácia

Siamské dvojčatá vo štvrtok v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok. Cieľom výkonu bolo zabezpečiť priechodnosť čreva a vytvoriť stómie.
Na raritnú udalosť sme nedávno upozornili v samostatnom článku. Národný ústav detských chorôb informoval, že dvojčatá prišli na svet v utorok pod dohľadom odborníkov z NÚDCH a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Už po dvoch dňoch úspešne absolvovali prvú operáciu.
Zatiaľ bez komplikácií
Operácia prebehla podľa plánu a obe pacientky ju zvládli bez komplikácií. Ich zdravotný stav je v súčasnosti stabilizovaný v rámci možností, ktoré ich diagnóza umožňuje. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Dievčatká dnes absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok, ktorý zvládli veľmi dobre. Všetko zatiaľ prebieha podľa plánu a bez nečakaných komplikácií. Teraz potrebujú predovšetkým čas na zotavenie sa, naberanie síl a ďalšie odborné vyšetrenia, ktoré nám pomôžu presnejšie zmapovať ich anatomické pomery a naplánovať ďalší postup liečby,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
Hovorkyňa podotkla, že po operácii sú dievčatá hospitalizované na neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, kde im multidisciplinárny tím odborníkov zabezpečuje nepretržitú intenzívnu starostlivosť. Nasledujúce obdobie bude podľa Kamenickej zamerané na ich rekonvalescenciu, podporu rastu a realizáciu ďalších diagnostických vyšetrení, ktoré umožnia detailnejšie posúdiť anatomické pomery a pripraviť dlhodobý liečebný plán.
Vzhľadom na mimoriadnu medicínsku náročnosť prípadu bude ďalší postup starostlivo zvažovaný a koordinovaný odborníkmi z viacerých medicínskych odborov. „O významných zmenách zdravotného stavu pacientiek alebo ďalších krokoch v liečbe bude nemocnica verejnosť informovať priebežne,“ doplnila hovorkyňa.
Matka by v ohrození byť nemala
Odborníci predpokladajú, že matka siamských dvojičiek by sa mala z fyzického hľadiska zotaviť relatívne rýchlo. Zároveň však upozorňujú, že ide o mimoriadne citlivých a zraniteľných malých pacientov. Riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) priblížil, že každé z detí má vlastné základné orgány, vrátane srdca, pľúc aj obličiek. V najbližšom období ich preto čaká séria ďalších špecializovaných vyšetrení, ktoré majú spresniť ich zdravotný stav a ďalší postup liečby.
„Tým, že sú zrastené panvami, nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine. Ktoré má ktorá svoje. To bude predmetom ďalších vyšetrení,“ dodal Bartoň po narodení dvojičiek.
Naposledy sa u nás podobná udalosť stala v roku 2009. Skončila však tragicky a siamské dvojičky oddeľujúcu operáciu neprežili.
Siamské dvojčatá patria medzi mimoriadne vzácne prípady. Podľa údajov zdravotníckeho portálu WebMD sa odhaduje, že sa vyskytujú približne pri jednom z 50 000 až 60 000 pôrodov. Viac ako polovicu prípadov tvoria dievčatá a značná časť týchto tehotenstiev sa končí narodením mŕtvych detí.
Odborníci zároveň zdôrazňujú, že výskyt siamských dvojčiat nesúvisí s rasou ani vekom matky. Rovnako neexistujú dôkazy o tom, že by takáto skúsenosť negatívne ovplyvnila šancu ženy na bezproblémové tehotenstvo v budúcnosti.
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