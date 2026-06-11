Siamské dvojčatá ju zvládli bez komplikácií. Na Slovensku sa podarila unikátna operácia

Národný ústav detských chorôb

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Martin Cucík Nina Malovcová
TASR
Prvá operácia siamských dvojičiek, ktoré sa u nás narodili v utorok, prebehla bez komplikácií. Budú ďalej monitorované.

Siamské dvojčatá vo štvrtok v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok. Cieľom výkonu bolo zabezpečiť priechodnosť čreva a vytvoriť stómie.

Na raritnú udalosť sme nedávno upozornili v samostatnom článku. Národný ústav detských chorôb informoval, že dvojčatá prišli na svet v utorok pod dohľadom odborníkov z NÚDCH a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Už po dvoch dňoch úspešne absolvovali prvú operáciu.

Zatiaľ bez komplikácií

Operácia prebehla podľa plánu a obe pacientky ju zvládli bez komplikácií. Ich zdravotný stav je v súčasnosti stabilizovaný v rámci možností, ktoré ich diagnóza umožňuje. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

Dievčatká dnes absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok, ktorý zvládli veľmi dobre. Všetko zatiaľ prebieha podľa plánu a bez nečakaných komplikácií. Teraz potrebujú predovšetkým čas na zotavenie sa, naberanie síl a ďalšie odborné vyšetrenia, ktoré nám pomôžu presnejšie zmapovať ich anatomické pomery a naplánovať ďalší postup liečby,“ uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.

Národný ústav detských chorôb
Foto: TASR/Jaroslav Novák

Hovorkyňa podotkla, že po operácii sú dievčatá hospitalizované na neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, kde im multidisciplinárny tím odborníkov zabezpečuje nepretržitú intenzívnu starostlivosť. Nasledujúce obdobie bude podľa Kamenickej zamerané na ich rekonvalescenciu, podporu rastu a realizáciu ďalších diagnostických vyšetrení, ktoré umožnia detailnejšie posúdiť anatomické pomery a pripraviť dlhodobý liečebný plán.

Vzhľadom na mimoriadnu medicínsku náročnosť prípadu bude ďalší postup starostlivo zvažovaný a koordinovaný odborníkmi z viacerých medicínskych odborov. „O významných zmenách zdravotného stavu pacientiek alebo ďalších krokoch v liečbe bude nemocnica verejnosť informovať priebežne,“ doplnila hovorkyňa.

Matka by v ohrození byť nemala

Odborníci predpokladajú, že matka siamských dvojičiek by sa mala z fyzického hľadiska zotaviť relatívne rýchlo. Zároveň však upozorňujú, že ide o mimoriadne citlivých a zraniteľných malých pacientov. Riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) priblížil, že každé z detí má vlastné základné orgány, vrátane srdca, pľúc aj obličiek. V najbližšom období ich preto čaká séria ďalších špecializovaných vyšetrení, ktoré majú spresniť ich zdravotný stav a ďalší postup liečby.

„Tým, že sú zrastené panvami, nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine. Ktoré má ktorá svoje. To bude predmetom ďalších vyšetrení,“ dodal Bartoň po narodení dvojičiek.

Naposledy sa u nás podobná udalosť stala v roku 2009. Skončila však tragicky a siamské dvojičky oddeľujúcu operáciu neprežili.

Siamské dvojčatá patria medzi mimoriadne vzácne prípady. Podľa údajov zdravotníckeho portálu WebMD sa odhaduje, že sa vyskytujú približne pri jednom z 50 000 až 60 000 pôrodov. Viac ako polovicu prípadov tvoria dievčatá a značná časť týchto tehotenstiev sa končí narodením mŕtvych detí.

Odborníci zároveň zdôrazňujú, že výskyt siamských dvojčiat nesúvisí s rasou ani vekom matky. Rovnako neexistujú dôkazy o tom, že by takáto skúsenosť negatívne ovplyvnila šancu ženy na bezproblémové tehotenstvo v budúcnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme v novom lôžkovom vozni ZSSK, má byť hotelom na koľajniciach. V apartmáne sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac