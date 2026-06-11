Pellegrini podpísal zmeny pre snúbencov aj vodičov: Sobášiť budú môcť aj poslanci, menia sa aj dopravné pravidlá

Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom SR, poslancom Národnej rady (NR) SR a členom vlády SR. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident vo videu na sociálnej sieti vysvetlil, že zákon podpísal, pretože nie je v rozpore s ústavou ani s inými právnymi predpismi. Zároveň však vyjadril počudovanie nad tým, na základe čoho novela ustanovila aj jemu možnosť sobášiť. „Nie je mi to zrejmé, keďže ani ja, ani prezidentská kancelária sme o takúto možnosť nežiadali,“ upozornil.
Ako budú fungovať nové pravidlá
Vyhlásil zároveň, že možnosť danú novelou ani počas mandátu nevyužije. „Týmto chcem požiadať budúcich manželov, aby sa na mňa s takouto žiadosťou neobracali,“ dodala hlava štátu. Parlament novelu z dielne SNS schválil 2. júna, účinná bude od 1. septembra 2026.
Snúbenci môžu v súčasnosti urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom či povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Pri vyhlásení o uzavretí manželstva pred prezidentom, poslancom alebo členom vlády snúbenci matričnému úradu predložia písomný súhlas tejto osoby.
„Zachováva sa uzavretie manželstva pred matričným úradom, prítomnosť matrikára aj doterajšia úprava uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste a pri priamom ohrození života,“ uviedli poslanci.
Opozícia chcela novomanželom pridať 500 eur
Návrh upravuje aj súvisiace ustanovenie o prípadoch, keď manželstvo nevznikne. Vychádza aj z matričného režimu, podľa ktorého je na zápis uzavretia manželstva príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa manželstvo uzavrelo, a matričný úrad vedie zbierku listín ako podklad na zápis do matriky. Návrh preto ponecháva uzavretie manželstva v rámci existujúceho systému vedenia matrík a nemení jeho vecný základ.
Poslanci neschválili opozičný pozmeňujúci návrh Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko-Za ľudí). Chcel presadiť, aby prezident, poslanci a členovia vlády, pred ktorými snúbenci urobili vyhlásenie o uzavretí manželstva, darovali manželom 500 eur. Opoziční poslanci v treťom čítaní kritizovali novelu ako nepotrebnú. Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) vyzvala koalíciu, aby návrh SNS nepodporila.
Menia sa aj pravidlá na cestách
Sankcie za prekročenie rýchlosti sa v niektorých prípadoch sprísnia. Upravia sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Medzi zmeny, ktoré prináša upravená legislatíva prijatá v Národnej rade SR 2. júna, patrí aj povolenie otáčania sa na svetelnej križovatke.
„Vypúšťa sa zákaz otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek). Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania,“ ozrejmilo Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré za zmenami stojí.
Vyššie pokuty a nové obmedzenia
Novela prináša aj sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu. „A to v riadnom konaní o 300 eur (spodná aj horná hranica pokuty) a v blokovom konaní o 250 eur (spodná hranica pokuty), respektíve o 200 eur (horná hranica pokuty),“ uvádza sa v úprave. Po novom sa tiež znižuje maximálna rýchlosť jazdy pre vozidlá, ktorým dopravné značenie umožňuje vjazd do pešej zóny, a to na najviac desať kilometrov za hodinu.
Upravujú sa aj pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Chodec podľa novely nebude môcť vstúpiť na priechod náhle a používať telefón a iné obdobné zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke. Po novom tiež bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu.
Zmeny sa dotknú aj parkovania
Rozširuje sa tiež všeobecný zákaz státia (parkovania) na cestách mimo obce. Po novom sa má vzťahovať aj na cesty označené značkou Hlavná cesta. Novela mala pôvodne meniť aj predchádzanie pre nákladné vozidlá na diaľnici. Táto zmena však z definitívne schválenej úpravy vypadla. Rovnako sa nerozširuje pôsobnosť obcí pri tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľov vozidiel, čo sa pôvodne malo.
„Na základe súčasného právneho stavu ostane naďalej obciam možnosť využívať objektívnu zodpovednosť len pri parkovaní,“ píše sa v úprave. Väčšina zmien nadobudne účinnosť od septembra tohto roka.
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