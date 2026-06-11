Miriam Kalisová dostala po rozvode tortu s nulou. Dodnes ju považuje za symbol nového života

Miriam Kalisová si po rokoch zaspomínala na prvé narodeniny po rozvode, ktoré dodnes považuje za jedny z najvzácnejších.
Bývalá moderátorka Miriam Kalisová sa podelila na svojom Instagrame vo videu o to, ako vníma svoje narodeniny a prečo dostala na narodeninovú tortu číslo 0. Spomienka sa týka obdobia po rozvode, keď už mala za sebou veľkú životnú zmenu a začínala sa na svoj život pozerať inak. Miriam bola v rokoch 2012 až 2017 manželkou Martina Šmahela, s ktorým má dcéru Miu.
Ako v minulosti písal Nový Čas, ich rozchod istý čas držali v súkromí a neskôr obaja hľadali spôsob, ako spolu korektne fungovať najmä pre dcéru. Práve tieto narodeniny dnes označuje za jedny z najvzácnejších. Torta s nulou pre ňu nebola iba milým gestom od priateľov, ale symbolom nového začiatku a života, ktorý začala viac vnímať ako svoj vlastný.
Rozvod jej zmenil život
Miriam sa k tomuto obdobiu vrátila po rokoch a priznala, že spomienka naň v nej zostala veľmi živá. Torta s číslom 0 sa spája s jej prvými narodeninami po rozvode, približne pred deviatimi rokmi. Nešlo teda len o obyčajnú oslavu, ale o chvíľu, ktorá sa neskôr ukázala ako silný symbolický zlom.
„Dostala som ju na moje prvé narodeniny po rozvode. Asi 9 rokov dozadu. Doteraz na tie narodeniny spomínam ako na tie najvzácnejšie. Boli prelomové,“ napísala. V tom čase mala za sebou rozpad rodiny a pocit, že všetko, čo si kedysi predstavovala, sa zrazu rozpadlo.
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Pre mnohých ľudí je koniec vzťahu jednou z najťažších skúšok, pretože nejde iba o samotné odlúčenie. Človek často prichádza aj o obraz budúcnosti, ktorému veril, a musí sa znova naučiť stáť pevne sám za seba. Miriam priznala, že tieto narodeniny boli pre ňu prelomové.
„Rozpadla sa mi rodina, celý môj životný plán zrazu neexistoval. Bolo to ťažké, ale dalo mi to viac, než by som si vtedy vedela predstaviť. Mám pocit, že som skutočne začala žiť,“ uviedla. S odstupom času v tejto skúsenosti nevidí iba bolesť. Berie ju aj ako zlom, ktorý ju priviedol bližšie k sebe samej.
Nula na torte nebola náhoda
Najsilnejším detailom celej oslavy bola torta, na ktorej svietilo číslo 0. Pre niekoho by to mohol byť úsmevný nápad od priateľov, no pre Miriam mala táto nula oveľa hlbší význam. „Tá 0 na torte od priateľov bola symbolom nových začiatkov. Preto je pre mňa táto torta a táto oslava nezabudnuteľná. Tak silno vo mne niečo tá nula spustila, že to neviem popísať,“ priznala.
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V tej chvíli sa v nej zrejme pohlo niečo, čo si vtedy ešte nevedela úplne vysvetliť. Číslo na torte pre ňu neznamenalo prázdno, ale nový začiatok. Pripomenulo jej, že aj po konci jednej životnej etapy sa dá znova nadýchnuť a postupne si skladať život viac podľa seba.
Začala viac počúvať samu seba
Miriam opísala aj to, čo v nej tento moment postupne otvoril. Po náročnom životnom zlome začala viac počúvať samu seba a prestala sa držať predstáv, ktoré ju zväzovali. „Možno to bolo akési uistenie, že Miri, nič sa nekončí. Práve naopak. Vezmi svoj život do rúk a ži ho konečne podľa seba, podľa svojich predstáv. Opusti všetko, čo ťa zväzovalo a bránilo ti byť sebou,“ uviedla.
Tento moment dnes vníma ako začiatok veľkej vnútornej zmeny. Postupne si dovolila prijať nový život bez tlaku na to, ako by mal vyzerať. Nebolo to o dokonalosti ani o tom, že by všetko zrazu prestalo bolieť.
Skôr o pocite, že si môže znovu vydýchnuť a postupne sa vrátiť k sebe. „Presne tam to začalo. Moje nové ja, ktoré zrazu začalo dýchať z plných pľúc, tancovať, smiať sa, plakať. Presne to, čo som práve potrebovala,“ napísala.
Po 9 rokoch hovorí o raste
Po deviatich rokoch vidí, že zmena neprišla zo dňa na deň. Bol to proces, v ktorom rástla postupne a podľa vlastných slov rásť nechce prestať. „Za tých 9 rokov som vyrástla a stále rastiem. Nechcem prestať rásť. Lebo rast a pohyb sa stali mojou podstatou,“ dodala.
Miriam tým ukázala, že nový začiatok nemusí mať podobu veľkého rozhodnutia zo dňa na deň. Niekedy je to séria malých krokov, v ktorých sa človek učí znova veriť sebe, svojim pocitom a vlastným potrebám.
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Narodeniny jej pripomenuli slobodu
Na záver sa Miriam poďakovala všetkým, ktorí jej poslali narodeninové priania. Bolo cítiť, že ju tieto odkazy úprimne potešili, najmä preto, že mnohí ľudia sú pri nej už roky a sprevádzajú ju aj cez momenty, v ktorých sa ukáže citlivejšie a otvorenejšie.
„Ďakujem všetkým za narodeninové priania. Ste skvelé a vážim si, že tu so mnou ste už toľké roky a spolu si varíme krajší život či už v mojom Červenom stane, alebo klasicky tu v mojej kuchyni. Objímam vás,“ odkázala im Kalisová.
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