Dráma v Košiciach: Muž stál na streche obchodného centra, chcel skočiť. Polícia ho nakoniec presvedčila prijať pomoc

V pondelok večer zasahovali všetky zložky záchranného systému pri jednom z košických obchodných centier. Policajti prijali na linku 158 oznámenie o mužovi, ktorého život mohol byť vážne ohrozený. Muž sa nachádzal na streche obchodného centra, policajti tak museli opatrne nadviazať kontakt.
„Na mieste bolo nevyhnutné okamžite urobiť všetky kroky smerujúce k jeho záchrane, zároveň zabezpečiť bezpečnosť verejnosti a zabrániť tomu, aby sa do blízkosti dostali nepovolané osoby,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
„Po niekoľkých hodinách rozhovoru muž pochopil, že mu chceme pomôcť a že neurobíme nič, čo by mu mohlo ublížiť. V sprievode policajtov bol následne odovzdaný posádke RZP a transportovaný do košickej nemocnice,“ doplnila polícia.
Vzhľadom na citlivosť prípadu neposkytla bližšie informácie.
Nahlásiť chybu v článku