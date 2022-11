Gesto Orbána so šálom s veľkým Uhorskom je vrcholom ľadovca, hovorí Káčer

Gesto maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý mal na futbalovom zápase šál s mapou veľkého Uhorska, treba vnímať v kontexte udalostí. Skonštatoval to šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer po stredajšom rokovaní vlády. Zároveň pripomenul spoločnú históriu Maďarska a Slovenska i kultúrne dedičstvo.

Je to vrchol ľadovca

„Keby to niekto raz za čas urobil, dokážeme to galantne prehliadnuť, s úsmevom. Toto gesto ale vnímame v kontexte udalostí, ktoré sa vyvíjajú a dejú. Je to vrchol ľadovca a moment, na ktorý bolo treba reagovať,“ povedal Káčer. Dodal, že rôzne symboly môžu rôzni ľudia vnímať iným spôsobom. Poukázal pritom aj na negatívnu reakciu ďalších krajín.

Minister už v utorok (22. 11.) reagoval na Orbánovo gesto na sociálnej sieti. Podčiarkol, že Maďari na Slovensku sú doma a patria sem rovnako ako všetci ostatní občania. „Naši občania. To, čo ale nemá miesto v našich vzťahoch, je iredenta a revizionizmus. Kam takéto sentimenty a plány vedú sme videli v roku 1939 a vidíme v priamom prenose na Ukrajine v podaní ruskej agresie,“ poznamenal.

Predseda maďarskej vlády spôsobil medzinárodný rozruch, keď vo videu zverejnenom na sociálnej sieti pózoval so šálom s mapou veľkého Uhorska. Rumunský rezort diplomacie i český minister zahraničných vecí Jan Lipavský označili Orbánov prejav za neprijateľný. Podobne sa vyjadrili aj ďalšie krajiny vrátane Chorvátska a Ukrajiny.

Veľké Uhorsko zahŕňa okrem samotného súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie, Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.