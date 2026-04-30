Obyvatelia okresného mesta prídu o frekventovaný most, uzavrú ho na tri roky. Nahradí ho diaľnica

Vo štvrtok sa začne jedno z kľúčových dopravných obmedzení pri výstavbe diaľničného úseku D3 medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom. Ako informovala žilinská krajská polícia, medzi 9.00 a 12.00 h bude úplne uzavretý most na ceste III/2053 v obci Povina, pričom uzávera potrvá do júna 2029.
Most bol doteraz jedným z frekventovaných prepojení cesty I/11 do Kysuckého Nového Mesta. „Náš výkon služby je zameraný na tento úsek. Budeme dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Žiadame o trpezlivosť a ohľaduplnosť,“ vyzvala polícia motoristickú verejnosť.
Most ponad diaľnicu
Odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pre TASR uviedol, že v rámci výstavby D3 sa aj v spolupráci so samosprávou snažia eliminovať vplyv organizácie výstavby na obyvateľov. „Most v tomto úseku bude po dostavbe ťahu D3 nahradený novým plnohodnotným mostom ponad budúcu diaľnicu. Obchádzková trasa povedie cez cestu I/11 a následne po miestnych cestách tretej triedy,“ uviedli diaľničiari.
