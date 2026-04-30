Putin navrhuje ďalšie prímerie: Trump priniesol prekvapivo optimistické vyjadrenie o vojne na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte s prezidentom Donaldom Trumpom naznačil, že Rusko je pripravené vyhlásiť prímerie vo vojne na Ukrajine počas osláv víťazstva v druhej svetovej vojne, ktoré si krajina pripomína 9. mája.
O rozhovore informoval Putinov poradca Jurij Ušakov. Podľa jeho slov Trump iniciatívu podporil a vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny nemusí byť ďaleko, informuje Denník N.
Prímerie viazané na 9. máj
Deň víťazstva patrí v Rusku medzi najdôležitejšie štátne sviatky a má silný symbolický význam. Práve na tento dátum chce Moskva načasovať prípadné prímerie. Podobnú situáciu sme videli aj minulý rok. Rusko vtedy vyhlásilo trojdňové prímerie, no bez dohody s Ukrajinou. K výraznému posunu v konflikte to neviedlo.
Telefonát trval viac než hodinu a pol a riešil aj Irán
Telefonát medzi lídrami trval podľa Ušakova viac než hodinu a pol a išlo o prvý verejne oznámený kontakt od 9. marca. Putin počas rozhovoru otvoril aj otázku Iránu a zdôraznil, že prípadnú americkú pozemnú operáciu v tejto krajine považuje za neprijateľnú.
Zároveň ocenil rozhodnutie Donalda Trumpa predĺžiť prímerie s Iránom. Konkrétne návrhy zo strany Ruska však zverejnené neboli. Moskva už skôr naznačila, že by mohla pomôcť napríklad s odvozom obohateného uránu z krajiny.
