Putin navrhuje ďalšie prímerie: Trump priniesol prekvapivo optimistické vyjadrenie o vojne na Ukrajine

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Útok na Irán
Telefonát Putina s Trumpom priniesol prekvapenie.

Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte s prezidentom Donaldom Trumpom naznačil, že Rusko je pripravené vyhlásiť prímerie vo vojne na Ukrajine počas osláv víťazstva v druhej svetovej vojne, ktoré si krajina pripomína 9. mája.

O rozhovore informoval Putinov poradca Jurij Ušakov. Podľa jeho slov Trump iniciatívu podporil a vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny nemusí byť ďaleko, informuje Denník N.

Prímerie viazané na 9. máj

Deň víťazstva patrí v Rusku medzi najdôležitejšie štátne sviatky a má silný symbolický význam. Práve na tento dátum chce Moskva načasovať prípadné prímerie. Podobnú situáciu sme videli aj minulý rok. Rusko vtedy vyhlásilo trojdňové prímerie, no bez dohody s Ukrajinou. K výraznému posunu v konflikte to neviedlo.

Foto:: SITA/AP

Telefonát trval viac než hodinu a pol a riešil aj Irán

Telefonát medzi lídrami trval podľa Ušakova viac než hodinu a pol a išlo o prvý verejne oznámený kontakt od 9. marca. Putin počas rozhovoru otvoril aj otázku Iránu a zdôraznil, že prípadnú americkú pozemnú operáciu v tejto krajine považuje za neprijateľnú.

Zároveň ocenil rozhodnutie Donalda Trumpa predĺžiť prímerie s Iránom. Konkrétne návrhy zo strany Ruska však zverejnené neboli. Moskva už skôr naznačila, že by mohla pomôcť napríklad s odvozom obohateného uránu z krajiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac