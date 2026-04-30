Pápež, ktorý sa dostal až do vesmíru: Lev XIII. získal výnimočnú poctu, spájaný bude aj s asteroidom

Po bývalom talianskom pápežovi Levovi XIII. pomenovali asteroid, oznámil v stredu Vatikán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Asteroid obieha okolo Slnka pod novým názvom Gioacchinopecci podľa Gioacchina Pecciho – pápeža Leva XIII., ktorý bol na čele katolíckej cirkvi v rokoch 1878 až 1903. Lev XIII. napísal prvú rímskokatolícku encykliku (pápežský list adresovaný všetkým biskupom) a dodnes je známy ako „pápež robotníkov“. Nazval ho tak aj súčasný pápež Lev XIV.
Objavili ho astronómovia z Litvy a Vatikánu
Lev XIII. založil Vatikánske observatórium. Asteroid pomenovaný po ňom objavili litovský astronóm Kazimieras Černis a astronóm Vatikánskeho observatória Richard P. Boyle. Asteroidy v minulosti pomenovali už aj po pápežovi Benediktovi XVI. (Ratzinger) a pápežovi Gregorovi XIII.
