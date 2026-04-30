Od zimy sme sa triasli naposledy: Z mrazivej noci prejdeme do letného víkendu. Teploty vystrelia nad 25 °C

Ak vás dnes ráno nepríjemne prekvapil mráz, nie ste sami. Noc zo stredy na štvrtok priniesla to najhoršie z celého ochladenia a zasiahla prakticky celé Slovensko. Práve táto noc bola najkritickejšia, a to najmä pre pestovateľov. Dobrá správa však je, že vrchol mrazov máme za sebou a počasie sa začne postupne zlepšovať.
Podľa portálu iMeteo za ochladením stojí rozsiahla tlaková výš, ktorá sa presúva zo Severného mora nad Dánsko. Po jej prednej strane k nám ešte stále prúdi studený a suchý vzduch od severu. Už od prvého mája sa však začne presadzovať teplejší vzduch, keď do našej oblasti dorazí teplý front spojený s tlakovou nížou v oblasti Špicbergov.
Mráz udrel aj tam, kde ho už nečakali
Výstrahy pred nízkymi teplotami platili od 1.00 do 8.00 h a týkali sa takmer celého územia. Mráz sa objavil vo výške 2 metrov prakticky všade. Na juhu a na strednom Slovensku mohli teploty klesnúť pod -4 °C, a to v oblastiach, kde je vegetácia už v pokročilom štádiu kvitnutia. Práve tam hrozia najväčšie škody.
Nočné teploty klesli na 4 °C až -2 °C, v dolinách a kotlinách miestami na -2 °C až -8 °C. Ojedinele sa mráz objavil aj v nížinách, čo je na koniec apríla mimoriadne nepriaznivé.
Dnes bude síce slnečno, ale stále chladno
Dnešok prinesie prevažne jasno až polooblačno, no teploty zostanú nízke. Denné maximum vystúpi na 12 °C až 17 °C, pričom na severe a východe, najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji, sa môže pohybovať len medzi 8 °C až 12 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 0 °C.
Najteplejšie bude v Bratislave, kde teplota vystúpi približne na 17 °C. V Košiciach a Žiline sa bude pohybovať okolo 12 °C, v Poprade bude len okolo 9 °C. Vo väčšine regiónov sa maximá dostanú na 11 °C až 15 °C.
Fúkať bude severný až severovýchodný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s. Na strednom Slovensku môže byť vietor miestami slabý.
Predĺžený víkend prinesie výraznú zmenu
Už piatok naznačí obrat. Očakáva sa jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblačnosti. V horských oblastiach sa môžu objaviť prehánky, na hrebeňoch Tatier aj snehové. Nočná teplota klesne na 5 °C až 0 °C, v údoliach až na 0 °C až -5 °C, pričom v nížinách sa môže vyskytnúť aj mráz. Cez deň sa oteplí na 16 °C až 21 °C, na severe a východe bude väčšinou okolo 14 °C.
Sobota už prinesie stabilnejšie a teplejšie počasie. Bude jasno až polooblačno, na východe miestami viac oblačnosti. Nočná teplota klesne na 7 °C až 2 °C, v údoliach bude lokálne okolo 0 °C a môže sa objaviť prízemný mráz. Denné maximum dosiahne 19 °C až 24 °C.
Nedeľa bude najteplejším dňom víkendu. Očakáva sa prevažne jasno a výrazné oteplenie. Nočné teploty klesnú na 9 °C až 4 °C, v údoliach bude ojedinele okolo 2 °C. Denné maximum vystúpi na 20 °C až 26 °C, čo už bude pripomínať skôr začiatok leta.
