Očakávané stretnutie v Užhorode: Zelenskyj bude s Ficom rokovať o ukončovaní dodávok ruskej ropy, chce to aj Trump

Foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Fico sa má v Užhorode stretnúť so Zelenským, rokovať majú o energetickej infraštruktúre.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v piatok v Užhorode stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ich bilaterálne rokovanie sa má sústrediť najmä na otázky energetickej infraštruktúry a budúcu spoluprácu medzi oboma krajinami. 

Ako informovala TV Markíza, ešte vo štvrtok krátko pred desiatou večer pristálo na košickom letisku lietadlo s ukrajinským prezidentom. Jeho prílet sa viackrát posunul, no napokon lietadlo dorazilo z Paríža, kde sa Zelenskyj stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ďalšími lídrami tzv. „koalície ochotných“. Táto skupina krajín deklaruje pripravenosť poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky po skončení vojny.

Foto: SITA/AP

Téma ruskej ropy a alternatívnych trás

Ako píše Denník N, podľa štátneho tajomníka ukrajinského ministerstva energetiky Romana Andaraka bude dôležitou témou rokovania otázka postupného ukončovania dodávok ruskej ropy. „Prezident Zelenskyj môže slovenskému premiérovi ponúknuť riešenie, pretože existuje infraštruktúra aj z iných smerov ako z Ruska,“ uviedol Andarak.

Pripomenul, že ukrajinské sily už viackrát poškodili infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území, čo spôsobilo výpadky dodávok. Slovensko aj Maďarsko sa v tejto súvislosti sťažovali Európskej komisii. Podľa slovenskej vlády sa rokovania skutočne sústredili najmä na energetickú infraštruktúru. Robert Fico už počas svojej nedávnej návštevy v Číne povedal, že plánuje proti ukrajinským útokom protestovať.

Donald Trump medzitým vyzval krajiny Európy, a teda Slovensko aj Maďarsko, aby sa odstrihli od ruskej ropy.

Stretnutie aj s ukrajinskou premiérkou

Počas programu sa Robert Fico stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Premiéra Fica bude v Užhorode sprevádzať podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Ich účasť potvrdí, že rokovanie má nielen politickú, ale aj ekonomickú rovinu.

Príde aj António Costa

Ako pripomenul britský denník The Guardian, na rokovaní v Užhorode sa má zúčastniť aj predseda Európskej rady António Costa. Jednou z hlavných tém ich diskusie bude energetika. Guardian zároveň upozornil, že Slovensko zostáva do veľkej miery závislé od ruského plynu. Costa kritizoval Ukrajinu za útoky na ropovod Družba.

Fico sa len nedávno vrátil z Číny

Foto: AP

Rokovania v Užhorode nasledujú krátko po Ficovej pracovnej ceste do Číny, kde sa zúčastnil na vojenskej prehliadke. Slovenský premiér sa tam stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, rokoval s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, vietnamským prezidentom Luongom Cuongom a absolvoval aj bilaterálne rokovanie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

