Fico v Pekingu rokoval s prezidentom Vietnamu: Zhodli sa na investíciách aj turizme. Premiér dostal pozvanie do Hanoja

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vietnamský prezident poďakoval Slovensku za podporu.

Predseda vlády SR Robert Fico sa v stredu po vojenskej prehliadke v Pekingu stretol s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Ten poďakoval Slovensku za podporu pri rozvoji a medzinárodnej integrácii jeho krajiny, zatiaľ čo Fico ocenil prínos vietnamskej menšiny na Slovensku, informuje TASR podľa správy agentúry VNA.

Prezident Cuong oboznámil Fica so situáciou v regióne a rozvojovými cieľmi Vietnamu. Vyzdvihol tradičné priateľstvo medzi oboma krajinami, ktoré sa v poslednom období rozvíja pozitívnym spôsobom, napísala agentúra. Zároveň poďakoval Slovensku za podporu pri procese rozvoja a medzinárodnej integrácie Vietnamu vrátane vzdelávania generácií vietnamských úradníkov.

Fico ocenil vietnamskú komunitu na Slovensku

Podľa VNA Fico vyjadril osobitné sympatie k Vietnamu a jeho obyvateľom a pripomenul, že krajinu od 90. rokov navštívil viackrát. Vyzdvihol jej dynamický rozvoj aj strategické ciele, ktoré si stanovila na nasledujúce obdobie. Zároveň zdôraznil, že vietnamská komunita na Slovensku je plne integrovaná do spoločnosti, prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju a je oficiálne uznaná za národnostnú menšinu.

Foto: SITA/AP

Obaja lídri sa podľa vietnamskej štátnej agentúry zhodli na ďalšom rozvíjaní bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach – od politiky, hospodárstva, obchodu a energetiky až po cestovný ruch či vzdelávanie. Cuong zároveň pozval Fica a ďalších predstaviteľov Slovenska na oficiálnu návštevu Vietnamu. Slovenský premiér na oplátku pozval vietnamské vedenie na Slovensko.

