Pripravte si peňaženky, tankovanie zdraželo: Takéto sú ceny na čerpacích staniciach, situáciu komplikuje aj Rusko

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Sankcie a clá komplikujú situáciu.

Ceny pohonných látok (PHM) budú na budúci týždeň pravdepodobne stagnovať, a to z dôvodu zmiešaných kľúčových faktorov ovplyvňujúcich cenu ropy. Ich ceny by sa mali naďalej pohybovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty.

Na rast cien ropy vplýva v súčasnosti viacero faktorov, pričom geopolitické napätie pred zasadnutím OPEC+ rastie. Informoval o tom v piatok analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.

Sankcie a clá komplikujú situáciu

„Na rast cien tlačí viacero faktorov. V prvom rade ide o sprísňujúce sa americké sankcie, ktoré zasiahli siete pašujúce iránsku ropu a zároveň zvýšili neistotu týkajúcu sa budúcich dodávok z Ruska. Situáciu navyše komplikuje zavedenie 50-percentných ciel na indické dovozy ruskej ropy do USA, čo zmenšuje alternatívne exportné kanály a prehlbuje nervozitu na trhu,“ uviedol analytik.

Investori zároveň pozorne sledujú nadchádzajúce zasadnutie OPEC+, ktoré sa bude konať 7. septembra. Väčšina analytikov predpokladá, že skupina ponechá produkciu nezmenenú, no akékoľvek prekvapenie by mohlo ceny výraznejšie rozhýbať, vysvetlil Bajzík. Doplnil, že krátkodobý dopyt podporuje aj Čína, ktorá naďalej vo veľkom dopĺňa svoje strategické zásoby a udržuje importy na vysokej úrovni.

Rusko a Čína upevňujú spoluprácu

Významný geopolitický signál priniesla podľa analytika aj návšteva ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číne. Gazprom oznámil podpis záväznej dohody k výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý by mal po roku 2030 zásobovať Čínu až 50 miliardami kubických metrov plynu ročne.

„Rusko si tak upevňuje odbyt pre svoj plyn po strate európskeho trhu, zatiaľ čo Čína získava alternatívu k americkému skvapalnenému zemnému plynu (LNG) a zároveň sa chráni pred rastúcim napätím s Washingtonom. Potvrdzuje to aj prvý dovoz LNG z projektu Arctic LNG 2, ktorý je na čiernej listine USA, Peking ho napriek sankciám prijal,“ uzavrel Bajzík.

Ceny benzínov a motorovej nafty na konci augusta stúpli, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom v priemere o 1,5 centa za liter. Pohyb cien pohonných látok bol na úrovni dlhodobého priemeru. Ceny klasického benzínu a nafty ostali pod úrovňou minulého leta, za prémiové palivá sa platilo rovnako ako vlani. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najvyššie ceny za posledné tri týždne

„Spotrebiteľské ceny vybraných druhov pohonných látok na konci letných prázdnin, počas 35. týždňa, vzrástli. Aktuálne ceny jednotlivých druhov benzínu a motorovej nafty dosiahli najvyššie hodnoty za posledné tri týždne. Tempo zdražovania bolo na priemernej úrovni, ceny medzitýždňovo vzrástli približne o 1,5 centa,“ priblížili štatistici.

Liter obyčajného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,516 eura a prémiové benzíny za 1,722 eura za liter. Bežná nafta dosiahla hodnotu 1,434 eura za liter, priemerná cena prémiových druhov nafty bola na úrovni 1,632 eura za liter. Ceny najpredávanejších palív, klasického benzínu a nafty, ostali mierne nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Prémiové benzíny sa predávali za rovnaké ceny ako na konci leta 2024, uviedol ŠÚ SR.

Vývoj cien plynov

Ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu vyššie alebo sa nezmenili. Najvýraznejšie stúpla cena skvapalneného zemného plynu (LNG), a to o 3,9 centa na 1,506 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa zvýšila iba o dve desatiny centa, kilogram stál 1,661 eura. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa nezmenila, liter stál 0,682 eura.

Alternatívny ekologický plyn bioLNG sa predával už siedmy týždeň za rovnakú cenu, kilogram za 1,725 eura. Vodík stál nezmenených 21,60 eura za kilogram a cena elektrickej energie slúžiacej na nabíjanie elektromobilov bola 0,41 eura za jednu kilowatthodinu (kWh). Oproti vlaňajšku bola cena CNG vyššia o 3,7 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LNG o 9,4 %, LPG o 5,1 % a ekologický plyn bioLNG o 26,3 %, doplnili štatistici.

