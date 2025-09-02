Fico sa v Číne stretol s Putinom, obaja sa usmievali: Ruskému prezidentovi povedal príbeh o žabe

Premiér Robert Fico iba pred približne hodinou pricestoval do Číny na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a už sa stihol stretnúť a rokovať z ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Videá z ich stretnutia sa objavili na sociálnych sieťach.
„Mám na úvod veľmi nepríjemnú otázku, ako sa máte?“ začal stretnutie s Putinom Robert Fico. Následne povedal príbeh o žabe v studni. „Niekedy mám pocit, že my sme ako tá žaba na dnes studne, tam sedíme a myslíme si, že to nebo je iba také veľké, ako vidíme z tej studne hore,“ povedal Fico.
Putin si cení slovenskú zahraničnú politiku
Ďalej zaznelo, že Rusko si cení nezávislú zahraničnú politiku slovenskej vlády, vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin. Podľa šéfa Kremľa má postoj SR priaznivý vplyv najmä na hospodárstvo.
Ruský prezident zároveň vyjadril nádej, že obchodná spolupráca medzi Bratislavou a Moskvou bude naďalej pokračovať. „Niektoré vaše spoločnosti naďalej úspešne pôsobia na ruskom trhu, čo je podľa môjho názoru prospešné aj pre slovenskú ekonomiku ako celok,“ poznamenal ruský prezident. Zdôraznil tiež, že Moskva „zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov“.
Lídri diskutovali aj o Ukrajine a zopakovali svoj postoj, že sa nemôže stať členským štátom NATO. „Ešte raz zdôrazňujem to, čo som hovoril od začiatku: Ukrajina sa nemôže stať členom NATO. Toto je moje konečné rozhodnutie. Pokiaľ však ide o jej členstvo v Európskej únii, sme pripravení s Ukrajinou v tejto oblasti spolupracovať,“ vyhlásil Fico.
Obaja proti členstvu v NATO
„Nikdy sme neboli proti členstvu Ukrajiny v EÚ. Pokiaľ ide o NATO, to je úplne iná otázka, pretože sa týka dlhodobej bezpečnosti Ruska,“ uviedol Putin. Obvinenia, že Moskva plánuje zaútočiť na Európu, Putin dôrazne odmietol a označil ich za „nezmysly, ktoré nemajú žiadny základ“.
Slovenský premiér počas rozhovoru tiež vyjadril nádej, že Rusko bude spolupracovať so Spojenými štátmi pri výstavbe nového bloku jadrovej elektrárne v SR. „Sme v kontakte s americkou spoločnosťou Westinghouse. Viete, že všetky reaktory, ktoré Slovensko má, sú ruskej alebo sovietskej výroby. Slovenské jadrové elektrárne pokrývajú viac ako polovicu spotreby energie krajiny. Bol by som veľmi rád, keby sa v tejto oblasti nadviazala rusko-americká spolupráca,“ vyhlásil Fico.
Obaja lídri pricestovali do Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Fico bude počas trojdňovej návštevy rokovať aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a viceprezidentom Chan Čengom. S Putinom sa naposledy stretli v máji na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom.
Po dnešných rokovaniach si Robert Fico v stredu 3. septembra uctí obete druhej svetovej vojny a k pamätníku hrdinov na Námestí nebeského pokoja v Pekingu položí veniec. „Vo štvrtok 4. septembra bude Robert Fico rokovať s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom, ale aj s čínskym viceprezidentom Chan Čengom,“ dodáva Ficov tím.
