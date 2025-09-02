Fico sa v Číne stretol s Putinom, obaja sa usmievali: Ruskému prezidentovi povedal príbeh o žabe

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Videá z ich stretnutia sa objavili na sociálnych sieťach.

Premiér Robert Fico iba pred približne hodinou pricestoval do Číny na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a už sa stihol stretnúť a rokovať z ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Videá z ich stretnutia sa objavili na sociálnych sieťach.

„Mám na úvod veľmi nepríjemnú otázku, ako sa máte?“ začal stretnutie s Putinom Robert Fico. Následne povedal príbeh o žabe v studni. „Niekedy mám pocit, že my sme ako tá žaba na dnes studne, tam sedíme a myslíme si, že to nebo je iba také veľké, ako vidíme z tej studne hore,“ povedal Fico.

Putin si cení slovenskú zahraničnú politiku

Ďalej zaznelo, že Rusko si cení nezávislú zahraničnú politiku slovenskej vlády, vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin. Podľa šéfa Kremľa má postoj SR priaznivý vplyv najmä na hospodárstvo.

Ruský prezident zároveň vyjadril nádej, že obchodná spolupráca medzi Bratislavou a Moskvou bude naďalej pokračovať. „Niektoré vaše spoločnosti naďalej úspešne pôsobia na ruskom trhu, čo je podľa môjho názoru prospešné aj pre slovenskú ekonomiku ako celok,“ poznamenal ruský prezident. Zdôraznil tiež, že Moskva „zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov“.

Lídri diskutovali aj o Ukrajine a zopakovali svoj postoj, že sa nemôže stať členským štátom NATO. „Ešte raz zdôrazňujem to, čo som hovoril od začiatku: Ukrajina sa nemôže stať členom NATO. Toto je moje konečné rozhodnutie. Pokiaľ však ide o jej členstvo v Európskej únii, sme pripravení s Ukrajinou v tejto oblasti spolupracovať,“ vyhlásil Fico.

Obaja proti členstvu v NATO

„Nikdy sme neboli proti členstvu Ukrajiny v EÚ. Pokiaľ ide o NATO, to je úplne iná otázka, pretože sa týka dlhodobej bezpečnosti Ruska,“ uviedol Putin. Obvinenia, že Moskva plánuje zaútočiť na Európu, Putin dôrazne odmietol a označil ich za „nezmysly, ktoré nemajú žiadny základ“.

Foto: TASR/AP

Slovenský premiér počas rozhovoru tiež vyjadril nádej, že Rusko bude spolupracovať so Spojenými štátmi pri výstavbe nového bloku jadrovej elektrárne v SR. „Sme v kontakte s americkou spoločnosťou Westinghouse. Viete, že všetky reaktory, ktoré Slovensko má, sú ruskej alebo sovietskej výroby. Slovenské jadrové elektrárne pokrývajú viac ako polovicu spotreby energie krajiny. Bol by som veľmi rád, keby sa v tejto oblasti nadviazala rusko-americká spolupráca,“ vyhlásil Fico.

Obaja lídri pricestovali do Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Fico bude počas trojdňovej návštevy rokovať aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a viceprezidentom Chan Čengom. S Putinom sa naposledy stretli v máji na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom.

Po dnešných rokovaniach si Robert Fico v stredu 3. septembra uctí obete druhej svetovej vojny a k pamätníku hrdinov na Námestí nebeského pokoja v Pekingu položí veniec. „Vo štvrtok 4. septembra bude Robert Fico rokovať s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom, ale aj s čínskym viceprezidentom Chan Čengom,“ dodáva Ficov tím.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico je už v Číne: Dnes sa stretne s Putinom, neskôr aj so Si Ťin-pchingom.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac