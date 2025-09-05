Trump je nespokojný: Vyzval Európu na ukončenie dovozu ruskej ropy. Slovensko ju ďalej nakupuje

Lucia Mužlová
TASR
Ide o Slovensko a Maďarsko.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal európskym lídrom zúčastneným na summite takzvanej koalície ochotných v Paríži, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, nakoľko to podľa neho pomáha Moskve financovať svoje vojenské ťaženie proti Ukrajine. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu, píše TASR.

„(Francúzsky) prezident (Emmanuel) Macron a európski lídri pozvali prezidenta Trumpa na stretnutie koalície ochotných. Prezident Trump zdôraznil, že Európa musí prestať nakupovať ruskú ropu, ktorá financuje vojnu, keďže Rusko na predaji pohonných hmôt za jeden rok dostalo od Európskej únie 1,1 miliardy eur. Prezident tiež zdôraznil, že európski lídri musia vyvíjať ekonomický tlak na Čínu za jej financovanie ruského vojnového úsilia,“ uviedol zdroj agentúry Reuters.

Ide hlavne o Slovensko a Maďarsko

Trumpovu výzvu prestať nakupovať ruskú ropu neskôr potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Prezident Trump je veľmi nespokojný s tým, že Európa nakupuje ruskú ropu. Medzi inými sú to dve krajiny, vieme, že ide o Maďarsko a Slovensko,“ povedal ukrajinský líder na tlačovej konferencii.

Európska komisia (EK) v máji predstavila návrh legislatívy na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy, plynu a jadrového paliva do krajín EÚ do 1. januára 2028. Predseda vlády SR Robert Fico v reakcii na to oznámil, že návrh je v jeho súčasnej podobe neakceptovateľný, nakoľko by výrazne poškodil konkurencieschopnosť EÚ aj Slovenska.

Trump sa vo štvrtok prostredníctvom telemostu pripojil k summitu krajín takzvanej koalície ochotných, ktorý viedli spoločne Macron a britský premiér Keir Starmer s ďalšími lídrami vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza či generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Na rokovaniach sa za americkú stranu zúčastnil vyslanec prezidenta Steve Witkoff, ktorý sa so Zelenským zhováral samostatne.

Francúzsky prezident v stredu vyhlásil, že Európa je po podpise mierovej dohody pripravená okamžite poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Vo štvrtok na tlačovej konferencii Macron uviedol, že 26 krajín sa na povojnovú Ukrajinu zaviazalo po uzavretí mieru poslať svoje „zaisťovacie jednotky“.

