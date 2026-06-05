Obrovská značka prichádza so zásadnou novinkou. V známom nákupnom centre dnes otvára prvý beuty shop

Prvý beauty shop Alza v Bratislave.

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Populárna spoločnosť vstupuje do novej éry, prvý obchod tohto druhu je od dnešného dňa prístupný zákazníkom.

Alza v súčasnosti patrí medzi najväčších e-commerce hráčov ako na slovenskom, tak aj na českom trhu. Už dávno neplatí, že konkuruje hlavne hráčom s elektronikou, nakoľko sa v jej ponuke nachádza sortiment všetkého druhu. Azda najvýraznejší rast obchodník zaznamenal v beauty segmente, ktorý teraz posúva novým shopom na vyšší level.

Prvý beauty shop Alza otvára v bratislavskom nákupnom centre Nivy. Zákazníkom sľubuje širokú ponuku popredných kozmetických značiek na ploche takmer 300 metrov štvorcových.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Slovenská ikona v známom nákupnom centre skončila, otvorila tu konkurencia. Nových predajní pribudlo viac
2.
Slovensko sa dočká ďalšieho nového reťazca. Do známeho nákupného centra prichádza obľúbená značka
3.
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Zobraziť všetky články (398)

Prvý svojho druhu

Luxusný kozmetický obchod predstavuje prvý koncept svojho druhu v rámci spoločnosti. Na ploche 280 metrov štvorcových spája prémiovú kozmetiku, parfumy a starostlivosť o pleť a vlasy s online prostredím a rýchlou dostupnosťou produktov. V prevádzke je oficiálne od piatka 5. júna a pre prvých zákazníkov si spoločnosť pripravila aj bohatý sprievodný program.

Ako Alza priblížila, v rokoch 2024 a 2025 boli kozmetika a zdravie najrýchlejšie rastúcimi kategóriami na platforme. Zatiaľ čo pri bežnej drogériovej kozmetike hovorí firma skôr o menších objednávkach, pri prémiovej kozmetickej starostlivosti a parfumoch dosahuje priemerná hodnota objednávky približne trojnásobok.

Chceme byť pre zákazníkov čoraz väčším partnerom aj v každodenných rituáloch osobnej starostlivosti. Beauty je kategória, ktorá je veľmi osobná, emotívna a spojená so zážitkom, a práve to sme chceli preniesť aj do nášho nového konceptu,“ uviedol na margo otvorenia prvého beauty shopu podpredseda predstavenstva Petr Bena.

Prvý beauty shop Alza v Bratislave.
Foto: Alza

Pri príležitosti otvorenia od piatka 5. júna do nedele 7. júna 2026 získajú navyše zákazníci pri nákupe na mieste 15 % zľavu na celý sortiment AlzaBeauty shopu.

Prišla aj ďalšia kozmetická ikona

Nie je pochýb o tom, že Alza môže zamiešať karty v segmente beauty a kozmetiky, minimálne v kamennom retaile v hlavnom meste. Okrem nej sa o priazeň zákazníkov uchádzajú značky ako Douglas či Marionnaud, ale tiež viaceré špecializované predajne konkrétnych výrobcov.

Vo štvrtok sme vás informovali o tom, že na slovenský trh vstúpila talianska ikona Kiko Milano. Prvá tuzemská pobočka otvorí svoje brány v nákupnom centre Aupark.

Kiko Milano vzniklo v roku 1997 v Miláne a dnes patrí medzi najúspešnejšie kozmetické brandy v Európe. Značka je známa kombináciou inovatívnych produktov, trendového dizajnu a dostupných cien. Otvorenie predajne v Auparku má byť súčasťou ďalšej expanzie značky v regióne.

Ilustračná fotografia nákupného centra.
Foto: Needpix

O tom, či sa v súčasnej konkurencii na našom trhu presadí, ukáže až čas a záujem zákazníkov. Nebolo to tak dávno, čo iný beauty gigant spod Tatier ustúpil. Išlo konkrétne o firmu MAC Cosmetics, ktorá v januári zatvorila aj svoju poslednú slovenskú pobočku a definitívne tak zmizla z nášho kamenného maloobchodu. Značka bola predtým prítomná aj v Košiciach, kde skončila už skôr.

V minulosti sme vás tiež informovali o optimalizácii kamennej siete spomínaného reťazca Marionnaud, ktorý ustúpil z viacerých slovenských nákupných centier.

Ešte v závere roka 2024 spoločnosť v tlačovej správe avizovala strategickú reorganizáciu európskeho podnikania s cieľom posilniť svoju tunajšiu pozíciu. „Reorganizácia predstavuje strategický posun od trhovo orientovanej riadiacej štruktúry k integrovanému, jednotnému, tímovému modelu na všetkých trhoch,“ špecifikovali kompetentní v správe.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Biedronka chce mať tento rok 50 slovenských predajní. Expanziu na východ krajiny zatiaľ nepotvrdila

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac