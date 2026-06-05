Obrovská značka prichádza so zásadnou novinkou. V známom nákupnom centre dnes otvára prvý beuty shop

Alza v súčasnosti patrí medzi najväčších e-commerce hráčov ako na slovenskom, tak aj na českom trhu. Už dávno neplatí, že konkuruje hlavne hráčom s elektronikou, nakoľko sa v jej ponuke nachádza sortiment všetkého druhu. Azda najvýraznejší rast obchodník zaznamenal v beauty segmente, ktorý teraz posúva novým shopom na vyšší level.
Prvý beauty shop Alza otvára v bratislavskom nákupnom centre Nivy. Zákazníkom sľubuje širokú ponuku popredných kozmetických značiek na ploche takmer 300 metrov štvorcových.
Prvý svojho druhu
Luxusný kozmetický obchod predstavuje prvý koncept svojho druhu v rámci spoločnosti. Na ploche 280 metrov štvorcových spája prémiovú kozmetiku, parfumy a starostlivosť o pleť a vlasy s online prostredím a rýchlou dostupnosťou produktov. V prevádzke je oficiálne od piatka 5. júna a pre prvých zákazníkov si spoločnosť pripravila aj bohatý sprievodný program.
Ako Alza priblížila, v rokoch 2024 a 2025 boli kozmetika a zdravie najrýchlejšie rastúcimi kategóriami na platforme. Zatiaľ čo pri bežnej drogériovej kozmetike hovorí firma skôr o menších objednávkach, pri prémiovej kozmetickej starostlivosti a parfumoch dosahuje priemerná hodnota objednávky približne trojnásobok.
„Chceme byť pre zákazníkov čoraz väčším partnerom aj v každodenných rituáloch osobnej starostlivosti. Beauty je kategória, ktorá je veľmi osobná, emotívna a spojená so zážitkom, a práve to sme chceli preniesť aj do nášho nového konceptu,“ uviedol na margo otvorenia prvého beauty shopu podpredseda predstavenstva Petr Bena.
Pri príležitosti otvorenia od piatka 5. júna do nedele 7. júna 2026 získajú navyše zákazníci pri nákupe na mieste 15 % zľavu na celý sortiment AlzaBeauty shopu.
Prišla aj ďalšia kozmetická ikona
Nie je pochýb o tom, že Alza môže zamiešať karty v segmente beauty a kozmetiky, minimálne v kamennom retaile v hlavnom meste. Okrem nej sa o priazeň zákazníkov uchádzajú značky ako Douglas či Marionnaud, ale tiež viaceré špecializované predajne konkrétnych výrobcov.
Vo štvrtok sme vás informovali o tom, že na slovenský trh vstúpila talianska ikona Kiko Milano. Prvá tuzemská pobočka otvorí svoje brány v nákupnom centre Aupark.
Kiko Milano vzniklo v roku 1997 v Miláne a dnes patrí medzi najúspešnejšie kozmetické brandy v Európe. Značka je známa kombináciou inovatívnych produktov, trendového dizajnu a dostupných cien. Otvorenie predajne v Auparku má byť súčasťou ďalšej expanzie značky v regióne.
O tom, či sa v súčasnej konkurencii na našom trhu presadí, ukáže až čas a záujem zákazníkov. Nebolo to tak dávno, čo iný beauty gigant spod Tatier ustúpil. Išlo konkrétne o firmu MAC Cosmetics, ktorá v januári zatvorila aj svoju poslednú slovenskú pobočku a definitívne tak zmizla z nášho kamenného maloobchodu. Značka bola predtým prítomná aj v Košiciach, kde skončila už skôr.
V minulosti sme vás tiež informovali o optimalizácii kamennej siete spomínaného reťazca Marionnaud, ktorý ustúpil z viacerých slovenských nákupných centier.
Ešte v závere roka 2024 spoločnosť v tlačovej správe avizovala strategickú reorganizáciu európskeho podnikania s cieľom posilniť svoju tunajšiu pozíciu. „Reorganizácia predstavuje strategický posun od trhovo orientovanej riadiacej štruktúry k integrovanému, jednotnému, tímovému modelu na všetkých trhoch,“ špecifikovali kompetentní v správe.
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