Slovensko sa dočká ďalšieho nového reťazca. Do známeho nákupného centra prichádza obľúbená značka

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Príchod talianskej značky bol avizovaný už pred niekoľkými mesiacmi, dnes poznáme viac detailov.

Príchod najúspešnejšieho mejkap brandu v Taliansku znamená ďalšiu novú značku na slovenskom trhu. Kiko Milano otvorí svoju prvú tuzemskú predajňu v bratislavskom nákupnom centre Aupark. 

Kiko Milano zákazníkom ponúkne prémiový beauty koncept, široký sortiment dekoratívnej kozmetiky, skincare produktov aj limitovaných kolekcií. Nový obchod bude navrhnutý v modernom vizuálnom štýle značky.

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Presný termín ešte nepoznáme

Zástupcovia nákupného centra a tiež beauty značka zatiaľ neupresnili, kedy by chceli prevádzku otvoriť. Stať by sa tak však malo už v blízkom čase.

Kiko Milano vzniklo v roku 1997 v Miláne a dnes patrí medzi najúspešnejšie kozmetické značky v Európe. Značka je známa kombináciou inovatívnych produktov, trendového dizajnu a dostupných cien. Otvorenie predajne v Auparku je súčasťou ďalšej expanzie značky v regióne.

Príchod talianskej značky ocenili aj zástupcovia populárneho shoppingu. „Teší nás, že môžeme našim návštevníkom priniesť túto ikonickú taliansku beauty značku ako prví. KIKO Milano patrí medzi najvýraznejších hráčov v segmente dekoratívnej kozmetiky v Európe a prirodzene doplní prémiovú módnu a kozmetickú ponuku Auparku,“ uviedla Veronika Košická, riaditeľka nákupného centra Aupark Bratislava.

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