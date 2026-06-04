Slovensko sa dočká ďalšieho nového reťazca. Do známeho nákupného centra prichádza obľúbená značka

Príchod najúspešnejšieho mejkap brandu v Taliansku znamená ďalšiu novú značku na slovenskom trhu. Kiko Milano otvorí svoju prvú tuzemskú predajňu v bratislavskom nákupnom centre Aupark.
Kiko Milano zákazníkom ponúkne prémiový beauty koncept, široký sortiment dekoratívnej kozmetiky, skincare produktov aj limitovaných kolekcií. Nový obchod bude navrhnutý v modernom vizuálnom štýle značky.
Presný termín ešte nepoznáme
Zástupcovia nákupného centra a tiež beauty značka zatiaľ neupresnili, kedy by chceli prevádzku otvoriť. Stať by sa tak však malo už v blízkom čase.
Príchod talianskej značky ocenili aj zástupcovia populárneho shoppingu. „Teší nás, že môžeme našim návštevníkom priniesť túto ikonickú taliansku beauty značku ako prví. KIKO Milano patrí medzi najvýraznejších hráčov v segmente dekoratívnej kozmetiky v Európe a prirodzene doplní prémiovú módnu a kozmetickú ponuku Auparku,“ uviedla Veronika Košická, riaditeľka nákupného centra Aupark Bratislava.
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