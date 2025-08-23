Zo slovenských nákupných centier potichu mizne známa značka. Zatvorila u nás už niekoľko predajní

Na náročnom trhu sa spoločnosti nedarí generovať zisk, v uplynulých rokoch zatvorila hneď viacero slovenských pobočiek.

Slovenský maloobchodný trh je pre zahraničných investorov stále atraktívny. Dokazuje to rozvoj nákupných centier, budovanie nových obchodných zón, či expanzia rôznych reťazcov s pobočkami po celej Európe. Na druhej strane, takéto kroky a na sile naberajúci e-commerce vytvárajú čoraz náročnejšie konkurenčné podmienky, v ktorých skrátka neprežije každý.

Platí to aj v segmente parfumérií, kozmetiky a beauty doplnkov. Na Slovensku aktuálne pôsobí viacero obchodníkov, ktorí okrem e-shopov lákajú zákazníkov aj do kamenných prevádzok. Kým niektorým sa darí a svoje siete rozvíjajú, iní musia optimalizovať a hľadať cesty, ako svoj tuzemský podnikateľský model zlepšiť.

Už roky je súčasťou slovenských nákupných centier značka Marionnaud, prevádzkovaná eseročkou MIDIO, spol. Tradícia francúzskej značky siaha do 80. rokov minulého storočia a spája sa s menom Bernarda Marionnauda. Dnes ide o dcérsku spoločnosť CK Hutchison, renomovaného nadnárodného konglomerátu. Skupina Marionnaud je jedným z najväčších predajcov luxusnej kozmetiky v Európe a otvorených má podľa dostupných dát zhruba 700 obchodov.

Zastúpenie na Slovensku

MIDIO, spol. s r. o. aktuálne u nás prevádzkuje internetový obchod a tiež osem kamenných pobočiek. Tie sa nachádzajú prevažne v krajských mestách – v Bratislave (shoppingy Aupark, Central), v Žiline (Aupark, Dubeň), v Nitre (OC Centro), v Prešove (Eperia shopping) a v Košiciach (Aupark). Výnimku predstavuje iba mesto Piešťany. Len pre porovnanie, v Česku aktuálne majú Francúzi otvorených 20 predajní.

Je však zrejmé, že toto portfólio bolo v uplynulých rokoch o niečo väčšie a Marionnaud sa ho z rôznych dôvodov rozhodol zredukovať. Ako sa nám podarilo zistiť, značka pôsobila napríklad tiež v Banskej Bystrici a svoju hustejšiu sieť mala v hlavnom meste či v Košiciach. Z dostupných zdrojov vyplýva, že svoje brány zatvorili prevádzky v nákupných centrách Europa SC, Optima, Cassovia či Eurovea. Zákazníci už najnovšie nemôžu počítať ani s pobočkou v bratislavskom Avione.

Dôvody sa v jednotlivých lokalitách rôznia. Kým niekde prirodzene uplynul nájomný vzťah, inde sa ho spoločnosť rozhodla ukončiť na vlastnú žiadosť. Stalo sa tak napríklad v Optime.

Nájomná zmluva so spoločnosťou Marionnaud bola ukončená jednostranným právnym úkonom zo strany nájomcu (výpoveďou) k 31. 12. 2022. Oficiálne stanovisko o dôvodoch nebolo spoločnosťou poskytnuté, ale predpokladáme, že to bolo na základe slabých ekonomických výsledkov,“ uviedol pre interez Peter Šimkanin z košickej Optimy.

Počas predvlaňajšieho leta zmizla predajňa aj zo shoppingu na nábreží Dunaja. „Predajňa Marionnaud ukončila svoju činnosť v nákupnom centre Eurovea v júni 2023, a to uplynutím doby nájmu. Nájomná zmluva sa ďalej nepredlžovala, pretože sme priestor potrebovali pre iného nájomcu,“ upresnila Daniela Stričková, PR manažérka nákupného centra Eurovea.

Nepriaznivé hospodárske výsledky

V súčasnosti nie je jasné, či budú Francúzi na Slovensku obchody škrtať aj naďalej. O stanovisko sme požiadali slovenského prevádzkovateľa, ako aj vlastnícku skupinu CK Hutchison. Do vydania článku nám odpoveď nezaslali. V prípade, že by sa to zmenilo, budeme článok aktualizovať.

Ešte v závere minulého roka spoločnosť v tlačovej správe avizovala strategickú reorganizáciu európskeho podnikania s cieľom posilniť svoju tunajšiu pozíciu. „Reorganizácia predstavuje strategický posun od trhovo orientovanej riadiacej štruktúry k integrovanému, jednotnému, tímovému modelu na všetkých trhoch,“ špecifikovali kompetentní v správe.

O tuzemskom pôsobení však môžu viac napovedať hospodárske výsledky eseročky MIDIO, spol. Tá v posledných piatich rokoch nezaznamenala zisk ani jeden raz. Od roku 2020 do roku 2024 kumulatívne prerobila viac ako 6 miliónov eur, pričom najvýraznejšia strata prišla vlani (1,57 milióna eur, pozn. red.) a prekonala aj krízové covidové roky. Naopak, tržby sa stabilne pohybujú nad úrovňou 9 miliónov eur.

Reprofoto: Finstat

Vzhľadom na veľkosť tržieb by strata naznačovala buď vysoké fixné náklady, nízke marže, alebo neefektívne hospodárenie. Spoločnosť, aspoň podľa dostupných dát, v týchto rokoch nerealizovala výraznejšiu expanziu či investície do obchodnej siete.

Aj keď uvedené ukazovatele môžu pôsobiť pesimisticky, nemusí to nutne znamenať až existenčné problémy. Marionnaud má na Slovensku, zrejme vďaka tomu, že ide o sieť európskeho rozmeru, silný základ – vysoké základné imanie, stabilné tržby a relatívne dobrú likviditu.

Konkurencii sa darí

Odhadnúť budúcnosť reťazca je teda bez konkrétnejších informácií a jeho stanoviska náročné. Isté však je, že konkurencia nespí na vavrínoch a darí sa jej. Napríklad, sieť Douglas Slovensko rastie a v posledných dvoch rokoch sa konečne dokázala dostať do zelených čísel. Medziročne jej tržby narástli o 31 %, pričom zisk vzrástol o 844 % a predstavoval 482-tisíc eur. Len pre porovnanie, ešte v roku 2021 Douglas utŕžil 6,55 milióna eur a vykázal stratu takmer milión eur.

Stabilne úspešne vedie svoje podnikanie aj spoločnosť FAnn-parfumérie. Známa sieť je rozšírená naprieč celou krajinou a iba v hlavnom meste prevádzkuje jedenásť predajní. Vlani sa jej tržby dostali na úroveň bezmála 28 miliónov eur so ziskom 1,85 milióna eur.

Zabudnúť nesmieme ani na Notino, ktoré má podľa oficiálneho webu otvorené iba dve kamenné pobočky (Bratislava, Košice), no za to mimoriadne silný a navštevovaný e-shop. Ten patrí medzi absolútnu špičku v rámci európskeho e-commerce kozmetického sektora.

