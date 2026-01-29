Obľúbená značka zatvorila svoju jedinú slovenskú predajňu. V známom nákupnom centre ju už nenájdete

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
V posledných týždňoch ponúkala predajňa v súvislosti s ukončením prevádzky zákazníkom zľavy. Po výpredajoch svoje brány definitívne zatvorila.

Svetoznáma spoločnosť MAC Cosmetics mala istý čas zastúpenie aj na slovenskom trhu. Produkty značky s viac ako miliardovým ročným obratom sa ešte predvlani predávali v Košiciach či Bratislave. V týchto dňoch je už však výrobca kozmetiky dostupný iba v partnerských sieťach, svoju poslednú tuzemskú prevádzku zatvoril.

MAC bol v rámci slovenských nákupných centier prítomný v košickom a bratislavskom Auparku. V metropole východného Slovenska následne skončil. Ako sme zistili, zatvorená je už aj bratislavská pobočka. Tá ešte počas januára lákala zákazníkov na výpredaje.

Koncom januára končíme,“ povedala nám počas skoršej návštevy zamestnankyňa obchodu. Ako dodala, presné dôvody jej nie sú známe, no nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mala predajňa presúvať či sťahovať.

Brány sú už zatvorené

Na oficiálnom webe bratislavská prevádzka stále figuruje, informácia o otvorení svieti aj na googli. V realite je však „roleta“ zatiahnutá a priestory, kde kedysi sídlil kozmetický gigant, sú už prázdne. Prítomnosť MAC Cosmetics už dokazuje iba logo nad prevádzkou a nad prázdnymi regálmi vo vnútri obchodu.

Foto: interez.sk

Konkrétne dôvody či termín ukončenia prevádzky nechcel komentovať ani bratislavský Aupark. „Na základe zmluvných podmienok s našimi nájomcami nemôžeme komunikovať interné informácie týkajúce sa ich obchodných rozhodnutí ani komentovať dôvody ukončenia spolupráce či presné časové rámce ich prevádzky,“ uviedli pre interez zástupcovia známeho nákupného centra.

Ako už bolo uvedené, exit butikov automaticky neznamená aj odchod značky zo slovenského trhu či nedostupnosť jej produktov. Tie sa stále dajú kúpiť v iných sieťach ako napríklad Douglas, respektíve v ďalších e-shopoch. Či v budúcnosti MAC otvorí iný kamenný obchod, zatiaľ známe nie je.

MAC Cosmetics vznikla v roku 1984 v Toronte ako značka, ktorá mala pôvodne slúžiť profesionálnym vizážistom a fotografom. Za jej vznikom stáli Frank Toskan a Frank Angelo. Dôraz na profesionalitu, inkluzivitu a spolupráce s módnymi domami a popkultúrnymi ikonami urobili zo značky fenomén, ktorý prekročil hranice zákulisia prehliadok.

Trend v maloobchode pritom nie je negatívny iba voči kozmetickým či módnym značkám, ale aj voči svetovým etablovaným gastrokonceptom. Obchodníci musia v náročnom období prehodnocovať a optimalizovať svoje podnikanie, prirčom zatváranie kamenných pobočiek je v dobe silného e-commerce sektora jedno z riešení.

