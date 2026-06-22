Za mužom pri Kremnici sa rozbehla medvedica, tak ju zastrelil: Bolo pri nej aj mláďa

Záber na medveďa hnendého

Ilustračná foto: SITA - Branislav Bibel

Roland Brožkovič
SITA
Medvede na Slovensku
Vzhľadom na kritickú vzdialenosť medvedice od poľovníka došlo k útoku zvieraťa.

Poľovník v nedeľu dopoludnia legálne držanou guľovou zbraňou usmrtil medvedicu v lokalite Grobňa, približne 3 kilometre od obce Krahule v katastrálnom území mesta Kremnica v okrese Žiar nad Hronom.

Podľa Štátnej ochrany prírody SR došlo k stretu poľovníka s medvedicou, ktorá sa nachádzala v blízkosti turistického chodníka spolu s jedným tohtoročným mláďaťom. Vzhľadom na kritickú vzdialenosť medvedice od poľovníka došlo k útoku zvieraťa. Poľovník následne v krajnej núdzi použil svoju legálne držanú zbraň.

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Mláďa nenašli

Členovia zásahového tímu Štátnej ochrany prírody následne vykonali monitoring širšieho okolia. Mláďa medvedice sa im nepodarilo dohľadať. Súčasne boli odobraté biologické vzorky a vykonané potrebné merania. Lokalita bude naďalej monitorovaná prostredníctvom fotopasce. Na miesto boli privolaní aj príslušníci Obvodného oddelenia PZ Kremnica, vyšetrovateľ, kriminalistický technik a veterinárny lekár. Usmrtená medvedica bola samica vo veku približne 7 rokov.+

Vzhľadom na skutočnosť, že sa v lokalite nepodarilo dohľadať tohtoročné mláďa usmrtenej medvedice, Štátna ochrana prírody žiada obyvateľov a návštevníkov oblasti Krahúľ, Kremnice a priľahlých lesných porastov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Ochranári odporúčajú zdržiavať sa na vyznačených turistických trasách, vyhýbať sa hustým porastom a v prípade spozorovania mláďaťa medveďa sa k nemu nepribližovať a bezodkladne informovať Zásahový tím alebo linku tiesňového volania 112.

Medveď hnedý v lese
Foto: TASR/AP

Tento mesiac pritom ani zďaleka nejde o jediný útok medveďa a nie každý mal pri sebe zbraň. Začiatkom júna došlo k incidentu v doline nad Liptovskou Annou, kde mal medveď zaútočiť na muža. Záchranné zložky riešili komplikovanú situáciu, keďže miesto sa nachádza vo veľmi ťažko dostupnom teréne. Útok odohral v ťažko dostupnom teréne, čo komplikovalo zásah záchranárov, keďže pre oblačnosť nedokázal zasiahnuť vrtuľník.

Problémy mala mať dokonca aj štvorkolka, ktorá by sa za bežných okolností využila na presun v náročnom teréne. Zaujímavosťou pritom je, že napadnutý muž má  s útokmi medveďa bohaté skúsenosti a šelma ho mala v minulosti napadnúť už dvakrát. Najnovší incident tak mal byť tretím útokom. Tentoaz utrpel viacero poranení na rôznych častiach tela a bol hospitalizovaný.

K ďalšiemu útok na začiatku júna došlo v obci Stráňavy v okrese Žilina, v lokalite pod Havraniou skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice. Starosta spresnil, že o útoku boli upovedomené všetky záchranné zložky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.

Čo robiť, ak stretnem medveďa

Stret medveďa s človekom je dnes teda na Slovensku pomerne častý a prinášame vám preto rady, ako sa tejto šelme vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch jednoduchých vecí. Sú nimi mierny hluk, vyhýbanie sa hustým porastom aj overenie danej lokality, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov. Práve tieto rady môžu znížiť riziko stretu s medveďom hnedým.

Záber na les
Ilustračná foto: TASR – Adriána Hudecová

Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.

Počas pohybu v lese odborníci radia robiť mierny hluk, stačí aj hlasnejší rozhovor. „Vyhýbajte sa hustým porastom. Nezanechávajte odpad ani zvyšky jedla. Nepribližujte sa k uhynutým zvieratám. Sledujte svoje okolie,“ doplnili. Celý článok vrátane toho, ako sa zachovať priamo pri strete so šelmou, sa dočítate na tomto odkaze.

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