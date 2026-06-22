Za mužom pri Kremnici sa rozbehla medvedica, tak ju zastrelil: Bolo pri nej aj mláďa

Poľovník v nedeľu dopoludnia legálne držanou guľovou zbraňou usmrtil medvedicu v lokalite Grobňa, približne 3 kilometre od obce Krahule v katastrálnom území mesta Kremnica v okrese Žiar nad Hronom.
Podľa Štátnej ochrany prírody SR došlo k stretu poľovníka s medvedicou, ktorá sa nachádzala v blízkosti turistického chodníka spolu s jedným tohtoročným mláďaťom. Vzhľadom na kritickú vzdialenosť medvedice od poľovníka došlo k útoku zvieraťa. Poľovník následne v krajnej núdzi použil svoju legálne držanú zbraň.
Mláďa nenašli
Členovia zásahového tímu Štátnej ochrany prírody následne vykonali monitoring širšieho okolia. Mláďa medvedice sa im nepodarilo dohľadať. Súčasne boli odobraté biologické vzorky a vykonané potrebné merania. Lokalita bude naďalej monitorovaná prostredníctvom fotopasce. Na miesto boli privolaní aj príslušníci Obvodného oddelenia PZ Kremnica, vyšetrovateľ, kriminalistický technik a veterinárny lekár. Usmrtená medvedica bola samica vo veku približne 7 rokov.+
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v lokalite nepodarilo dohľadať tohtoročné mláďa usmrtenej medvedice, Štátna ochrana prírody žiada obyvateľov a návštevníkov oblasti Krahúľ, Kremnice a priľahlých lesných porastov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Ochranári odporúčajú zdržiavať sa na vyznačených turistických trasách, vyhýbať sa hustým porastom a v prípade spozorovania mláďaťa medveďa sa k nemu nepribližovať a bezodkladne informovať Zásahový tím alebo linku tiesňového volania 112.
Tento mesiac pritom ani zďaleka nejde o jediný útok medveďa a nie každý mal pri sebe zbraň. Začiatkom júna došlo k incidentu v doline nad Liptovskou Annou, kde mal medveď zaútočiť na muža. Záchranné zložky riešili komplikovanú situáciu, keďže miesto sa nachádza vo veľmi ťažko dostupnom teréne. Útok odohral v ťažko dostupnom teréne, čo komplikovalo zásah záchranárov, keďže pre oblačnosť nedokázal zasiahnuť vrtuľník.
Problémy mala mať dokonca aj štvorkolka, ktorá by sa za bežných okolností využila na presun v náročnom teréne. Zaujímavosťou pritom je, že napadnutý muž má s útokmi medveďa bohaté skúsenosti a šelma ho mala v minulosti napadnúť už dvakrát. Najnovší incident tak mal byť tretím útokom. Tentoaz utrpel viacero poranení na rôznych častiach tela a bol hospitalizovaný.
K ďalšiemu útok na začiatku júna došlo v obci Stráňavy v okrese Žilina, v lokalite pod Havraniou skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice. Starosta spresnil, že o útoku boli upovedomené všetky záchranné zložky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.
Čo robiť, ak stretnem medveďa
Stret medveďa s človekom je dnes teda na Slovensku pomerne častý a prinášame vám preto rady, ako sa tejto šelme vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch jednoduchých vecí. Sú nimi mierny hluk, vyhýbanie sa hustým porastom aj overenie danej lokality, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov. Práve tieto rady môžu znížiť riziko stretu s medveďom hnedým.
Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.
Počas pohybu v lese odborníci radia robiť mierny hluk, stačí aj hlasnejší rozhovor. „Vyhýbajte sa hustým porastom. Nezanechávajte odpad ani zvyšky jedla. Nepribližujte sa k uhynutým zvieratám. Sledujte svoje okolie,“ doplnili. Celý článok vrátane toho, ako sa zachovať priamo pri strete so šelmou, sa dočítate na tomto odkaze.
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