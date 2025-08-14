Je tu hlava na hlave a zožerú vás muchy: Na túto európsku pláž ľudia najviac šomrú, ľutujú, že sem šli

Mnohé európske pláže sa v posledných rokoch čoraz viac pasujú s nepríjemným problémom. Prestáva to byť o príjemnom relaxe, ľudia namiesto toho bojujú o kúsok miesta na zloženie osušky a neraz dojem kazia hromady odpadkov. Táto pláž patrí medzi tie najhoršie.
Miesto si musíte rezervovať vopred
Nedávno sme vám priniesli článok o tých najhorších plážach, na ktoré ľudia na TripAdvisore najčastejšie frflú. Podľa správy spoločnosti Cloudwards patria európske pláže medzi tie, na ktoré sa ľudia sťažujú najviac na svete, najmä čo sa týka ich preplnenosti. Prvé miesto v celosvetovom rebríčku obsadila pláž La Pelosa na Sardínii. Podľa webu Strictly Sardinia patrí medzi najkrajšie miesta na celej Sardínii a hrnie sa sem množstvo ľudí, aby si urobili dokonalú fotku na sociálne siete.
Pláž má na TripAdvisore celkovo vyše 11 300 hodnotení a 4,3 hviezdičky z 5. Prevládajú síce najmä pozitívne hodnotenia, no mnohé nie sú vôbec lichotivé. Jeden z príspevkov z augusta tohto roka má len jednu hviezdičku z piatich. Ľudia sa sťažujú napríklad na personál. Je vraj viditeľné, že toto miesto je turistami jednoducho príliš preťažené a zamestnanci si už nedokážu udržať priateľskú masku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ďalší píšu, že na pláži je takmer nemožné nájsť kúsok voľného miesta. Aj keď je to tu teda krásne, je to boj. Jeden z hodnotiteľov píše, že je to miesto, odkiaľ mal okamžite chuť ujsť. Ľuďom sa nepáči ani to, že je potrebné rezervovať si tu miesto 48 hodín vopred a zaplatiť za to. Spoplatnené je aj parkovné.
Ľutujú, že sem vôbec šli
K názoru, že je to hrozné miesto, sa pridáva viacero ľudí, ktorí ľutujú, že sem vôbec šli. Podľa niektorých je more krásne tyrkysové, no tým to končí. Zabezpečiť si rezerváciu je vraj takmer nemožné a ak sa vám to aj podarí, budete sa musieť o miesto takpovediac pobiť. Počet návštevníkov by mal byť obmedzený, no nič to nemení na tom, že je ich tu neprimerane veľa. Myslia si, že Sardínia núka omnoho lepšie a krajšie miesta, ako je toto.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Niektorí návštevníci píšu, že denne sa na pláž predá 7 000 vstupeniek napriek tomu, že naraz sa sem dokáže dostať nanajvýš 1 000 ľudí. Niektorí toto miesto prirovnávajú k chaotickej zoologickej záhrade. Ľudia sa sťažujú aj na to, že po pláži chodí akási kontrola, ktorá sleduje, či sú tam naozaj len tí, ktorí za vstup zaplatili. Celkový dojem to tak kazí ešte viac ako samotná preplnenosť. Na príjemný relax jednoducho môžete zabudnúť.
Supy pripravené dať pokutu za čokoľvek
Kontrolóri vraj ľuďom tiež zakazujú čokoľvek položiť na piesok, hoc aj nápoj. Vraj sa tým piesok vynáša z pláže. Návštevníci kontrolórov prirovnávajú k supom pripraveným dať pokutu za čokoľvek. Nájdu sa aj takí, ktorí sa sťažujú na množstvo všadeprítomných múch, ktoré na vás neustále sadajú.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Niektorí toto miesto označujú za tú najhoršiu a najškaredšiu pláž, akú kedy zažili. Za podvod považujú fakt, že je potrebné zaplatiť za vstup, ale aj za špeciálnu podložku na ležanie. Osušku si vziať nemôžete, špeciálna podložka vraj chráni piesok. Zakázané je tiež stavať hrady z piesku.
Ako však platí vždy, nie je možné vyhovieť každému. Niekto si chce užiť viac pokoja, iným neprekáža, ak je niekde viac ľudí. Dôležité pre nich je, že navštívili miesto, ktoré vskutku má čím očariť.
Nahlásiť chybu v článku