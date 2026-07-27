Extrémne krupobitie zdemolovalo Zemplín: Krúpy veľkosti vajec ničili domy, rozbíjali autá aj semafory

Pondelkové popoludnie prinieslo na východné Slovensko extrémne prejavy počasia. Územie zasiahol systém silných superciel, ktoré so sebou priniesli prudké lejaky, nárazový vietor, intenzívnu bleskovú aktivitu a predovšetkým ničivé krupobitie. Najhoršia situácia zasiahla región Zemplína, kde ľadové krúpy páchali obrovské materiálne škody.
Búrka sprevádzaná krupobitím spôsobila v pondelok popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. TASR to potvrdili starostovia obcí.
Najväčšie škody zaznamenali na Zemplíne
Obec Zemplínska Široká utrpela podľa portálu iMeteo počas vyčíňania živlu azda najväčšie škody, pričom situácia je vážna. Miestni obyvatelia čelili krupobitiu s ľadovými guličkami dosahujúcimi veľkosť slepačích vajec. Krúpy drvili strešné krytiny, rozbíjali sklá na hospodárskych budovách, ničili fasády, prístrešky a čelné sklá áut. Cez poškodené strechy sa voda valila priamo do interiérov obydlí.
Podľa predbežných správ z obce jeden prístrešok ľadovec úplne zničil, pričom susedný dom prišiel o podstatnú časť strechy. Búrka nešetrila ani domáce hospodárstva, kde po zásahu krúp uhynuli sliepky. Hoci priame informácie o zraneniach zatiaľ oficiálne potvrdené nie sú, v obci bolo počas eskalácie búrky počuť sirény sanitiek.
Poškodenia domov aj vozidiel
V obci Senné naďalej monitorujú rozsah škôd. Podľa starostu Marcela Nemčíka evidujú poškodenia približne na 60 rodinných domoch, pričom vo väčšine prípadov ide o poškodené strechy naprieč celou obcou. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila sklá alebo spôsobila ďalšie škody.
Rozsiahle poškodenia hlásia aj z Palína. Ako uviedol starosta Tibor Tomko, sú škody prakticky v celej obci. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrešky, okná na autách a na vozidlách zanechali i preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Starosta prirovnal veľkosť krúp k pingpongovým loptičkám. Obec aktuálne zabezpečuje ďalší postup a rieši odstraňovanie následkov búrky.
V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobitie najmä eternitové strechy. Starosta Miroslav Čičák odhaduje, že z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu poškodených približne 40.
Krúpy zdemolovali semafory
Búrky udreli aj v širšom okolí Michaloviec, informuje iMeteo. V samotnom meste krúpy zasypali ulice a ich sila bola taká extrémna, že na jednej z križovatiek zdemolovali semafory – rozdrobené kusy plastov zostali ležať priamo na vozovke.
Nárazy vetra v oblasti presahovali hranicu 70 km/h. Vážne škody hlásia aj okolité obce. V Lastomíre ľadovec zmasakroval úrodu, majetok a exteriéry domov. Extrémne veľké krúpy dokumentovali aj obyvatelia Zalužíc a Lekároviec. Samotné Michalovce ihneď po prechode búrky spustili monitoring terénu a vyzvali verejnosť na hlásenie spadnutých konárov či poškodení mestského majetku.
Hasiči v okrese zasahovali pri popadaných stromoch a konároch, ako aj pri poškodených strechách. Obyvatelia zasiahnutých obcí na sociálnych sieťach zverejňovali fotografie veľkých krúp, poškodených domov a vozidiel.
Situácia sa obracia k lepšiemu
Podľa meteorológov z iMeteo hlavná vlna nebezpečných búrok už vo večerných hodinách opustila územie Slovenska a presunula sa smerom na Ukrajinu. Okolo 18:41 h bola aktivita už len lokálneho charakteru (ojedinelé výboje juhovýchodne od Bardejova).
Podľa oficiálnych 6-hodinových úhrnov zo siete SHMÚ (k 18:00 h) spadlo najviac zrážok v nasledujúcich lokalitách:
- Okrúhle: 35,8 mm
- Medzilaborce: 26,8 mm
- Michalovce: 26,3 mm
- Miňovce: 24,9 mm
- Vysoká nad Uhom: 24,8 mm
- Osikov: 24,4 mm
Radarové odhady však v niektorých lokalitách na východe ukazovali lokálne až vyše 50 mm zrážok. Amatérske stanice hlásili vysoké úhrny ako 35 mm v Brusnici a 29 mm v Stropkove. Blesková aktivita dosahovala mimoriadne parametre. Detekčná sieť Blitzortung zaznamenala nad územím Slovenska do 18:42 h celkovo 4 875 bleskových výbojov.
Hoci sa počasie postupne stabilizuje, prechod superciel zanechal za sebou masívne materiálne škody, ktorých skutočná hodnota sa bude vyčísľovať v najbližších dňoch. Najmä v Zemplínskej Širokej a okolí potrvá odstraňovanie následkov krupobitia dlhší čas.
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