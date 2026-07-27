Opitý syn dobodal matku nožom pred očami detí. Súd ho poslal na 12 rokov do väzenia, vinu priznal

Putá

Ilustračná foto: Pexels

Dana Kleinová
Mladík pod vplyvom alkoholu zabil vlastnú matku.

Spoločnosťou v susednom Česku v uplynulom období rezonoval obzvlášť tragický prípad, ktorý opäť raz naplno ukázal temnú a ničivú tvár závislosti. Prípady, kedy pod vplyvom alkoholu dochádza k brutálnym útokom, sú samé o sebe mrazivé, no o to desivejšie je, keď sa dejisko násilia presunie priamo do rodinného kruhu a zasiahne tie najzraniteľnejšie miesta – domov a najbližších príbuzných.

Táto udalosť pôsobí ako memento a varovanie pre celú verejnosť. Ukazuje, kam až môže zájsť situácia, keď jedinec stratí kontrolu nad svojím správaním a podľahne alkoholu, ktorý v kombinácii s dlhodobo napätými vzťahmi vyústi do neodvrátiteľnej katastrofy. Súdny proces, ktorý v týchto dňoch prináša svoje prvé verdikty, odhaľuje desivé pozadie rodinnej drámy.

Polícia Českej republiky
Ilustračné foto: Policie ČR

Matka strážila deti, mladík prišiel domov opitý

Ako informuje CNN Prima, hlavným aktérom tejto smutnej udalosti je dnes dvadsaťtriročný Martin B., ktorý žil v spoločnej domácnosti so svojou matkou v malej obci Kněžice na Jihlavsku. Osudná noc z minuloročného septembra sa navždy zapísala do čiernych kroník. Kým matka nesebecky pomáhala v rodine a strážila dve malé deti svojej dcéry, v dome sa schyľovalo k tragédii.

Mladík sa domov vrátil pod vplyvom alkoholu. Podľa zistení vyšetrovateľov a následnej obžaloby nasledovala slovná výmena, keď matka syna opakovane napomínala pre jeho životný štýl. Vyzývala ho, aby konečne prestal piť a začal si aktívne hľadať prácu. Tieto výčitky však v opitom stave vyvolali v mladíkovi obrovskú agresiu. V momente úplného skratu zamieril do kuchyne, vzal odtiaľ kuchynský nôž s osemnásťcentimetrovou čepeľou a svoju matku dvakrát v rýchlosti bodol.

Vnúčatá boli svedkami vraždy

Zúfalá situácia mala navyše desivý svedecký rozmer. Celému nešťastiu sa v dome totiž prizerali malé deti, ktoré sa stali svedkami útoku na vlastnú babičku.

Bezprostredne po incidente sa na tiesňovej linke rozzvonili telefóny. Ako v tom čase uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková, policajné hliadky vyrážali do obce Kněžice v neskorých nočných hodinách s informáciou, že v bytovom dome sa nachádza ťažko zranená žena.

Policajná páska
Foto: Pexels

„V neskorých nočných hodinách vyrážali policajti do obce Kněžice, kde sa v bytovom dome mala nachádzať ťažko zranená žena. Tie zranenia, ktorým na mieste podľahla, spôsobila iná osoba,“ informovala vtedy hovorkyňa k tragickému nálezu.

Kriminalisti po dôkladnej obhliadke miesta činu a zaistení stopového materiálu rýchlo identifikovali podozrivého. Zadržali dvadsaťdvaročného mladíka a ten bol vzápätí prevezený do policajnej cely a následne vzatý do väzby. Polícia prípad okamžite reklasifikovala a mladíka obvinila zo zvlášť závažného zločinu vraždy, za ktorý mu v prípade preukázania viny hrozil dlhoročný trest odňatia slobody v rozmerovom rozpätí od desať do osemnásť rokov.

Syn svoju vinu priznal

Dvadsaťtriročný mladík svoju vinu na Krajskom súde v Brne priznal. Tým sa výrazne skrátilo dokazovanie a trestný senát tak mohol vyniesť rozsudok. Za vraždu poslal útočníka na dvanásť rokov do väzenia. Martin B. sa k samotnému rozsudku pred súdom odmietol bližšie vyjadrovať a nijak ho komentovať nechcel. Svoj trest by si mal odpykať vo väznici so zvýšeným stupňom stráženia.

Okrem samotného trestu odňatia slobody myslel súd aj na morálnu a finančnú spravodlivosť voči pozostalým. V rámci rozsudku mu bolo uložené finančne odškodniť rodinu za spôsobenú nemajetkovú ujmu vo výške približne troch miliónov korún. Celý prípad však zatiaľ nie je definitívne uzavretý, keďže rozsudok ešte nenadobudol plnú právoplatnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pomáhali v ohrození života, sami skončili na PN: Záchranárov v Česku pri výjazde napadli dvaja…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Úžasné lietadlá
Lietadlá Concorde: Do Ameriky zaleteli za 3 hodiny, boli symbolom luxusu v oblakoch. Ich slávu zničila náhoda
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Z malého sna je úspešná reštaurácia. Dana má otvorené už 26 rokov, na východ priniesla ikonické jedlá
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
Tip na výlet
Boli sme na jednej z najkrajších turistík vo Vysokých Tatrách. Koľko stojí obed a parkovanie na Štrbskom Plese?
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
15 rokov od smrti Amy Winehouse: Bila sa a drogovala na verejnosti. Zabilo ju vyše 4 promile alkoholu
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Anders Behring Breivik
Mame sa vnucoval, kúpil jej aj sexuálnu hračku: Anders Breivik vraždil 72 minút, svoj čin neľutuje
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Slováci a Česi v zahraničí
Pavlína žije na Malorke: Na dovolenku si pripravte približne 1 500 eur. Páči sa mi tu úplne všetko
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Smrť Fridy Kahlo je aj po rokoch plná konšpirácií. Trichologička Lenka sa stará o vlasy a pokožku hlavy
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Michal má stavebnú firmu: Stavbár začína s platom 1 000 €, strop je 40 000 a viac mesačne
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit
Otestovali sme 5 spánkových techník. Sľubujú, že vďaka nim zaspíte do pár minút, pohorel aj favorit

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac