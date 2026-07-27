Opitý syn dobodal matku nožom pred očami detí. Súd ho poslal na 12 rokov do väzenia, vinu priznal

Spoločnosťou v susednom Česku v uplynulom období rezonoval obzvlášť tragický prípad, ktorý opäť raz naplno ukázal temnú a ničivú tvár závislosti. Prípady, kedy pod vplyvom alkoholu dochádza k brutálnym útokom, sú samé o sebe mrazivé, no o to desivejšie je, keď sa dejisko násilia presunie priamo do rodinného kruhu a zasiahne tie najzraniteľnejšie miesta – domov a najbližších príbuzných.
Táto udalosť pôsobí ako memento a varovanie pre celú verejnosť. Ukazuje, kam až môže zájsť situácia, keď jedinec stratí kontrolu nad svojím správaním a podľahne alkoholu, ktorý v kombinácii s dlhodobo napätými vzťahmi vyústi do neodvrátiteľnej katastrofy. Súdny proces, ktorý v týchto dňoch prináša svoje prvé verdikty, odhaľuje desivé pozadie rodinnej drámy.
Matka strážila deti, mladík prišiel domov opitý
Ako informuje CNN Prima, hlavným aktérom tejto smutnej udalosti je dnes dvadsaťtriročný Martin B., ktorý žil v spoločnej domácnosti so svojou matkou v malej obci Kněžice na Jihlavsku. Osudná noc z minuloročného septembra sa navždy zapísala do čiernych kroník. Kým matka nesebecky pomáhala v rodine a strážila dve malé deti svojej dcéry, v dome sa schyľovalo k tragédii.
Mladík sa domov vrátil pod vplyvom alkoholu. Podľa zistení vyšetrovateľov a následnej obžaloby nasledovala slovná výmena, keď matka syna opakovane napomínala pre jeho životný štýl. Vyzývala ho, aby konečne prestal piť a začal si aktívne hľadať prácu. Tieto výčitky však v opitom stave vyvolali v mladíkovi obrovskú agresiu. V momente úplného skratu zamieril do kuchyne, vzal odtiaľ kuchynský nôž s osemnásťcentimetrovou čepeľou a svoju matku dvakrát v rýchlosti bodol.
Vnúčatá boli svedkami vraždy
Zúfalá situácia mala navyše desivý svedecký rozmer. Celému nešťastiu sa v dome totiž prizerali malé deti, ktoré sa stali svedkami útoku na vlastnú babičku.
Bezprostredne po incidente sa na tiesňovej linke rozzvonili telefóny. Ako v tom čase uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková, policajné hliadky vyrážali do obce Kněžice v neskorých nočných hodinách s informáciou, že v bytovom dome sa nachádza ťažko zranená žena.
„V neskorých nočných hodinách vyrážali policajti do obce Kněžice, kde sa v bytovom dome mala nachádzať ťažko zranená žena. Tie zranenia, ktorým na mieste podľahla, spôsobila iná osoba,“ informovala vtedy hovorkyňa k tragickému nálezu.
Kriminalisti po dôkladnej obhliadke miesta činu a zaistení stopového materiálu rýchlo identifikovali podozrivého. Zadržali dvadsaťdvaročného mladíka a ten bol vzápätí prevezený do policajnej cely a následne vzatý do väzby. Polícia prípad okamžite reklasifikovala a mladíka obvinila zo zvlášť závažného zločinu vraždy, za ktorý mu v prípade preukázania viny hrozil dlhoročný trest odňatia slobody v rozmerovom rozpätí od desať do osemnásť rokov.
Syn svoju vinu priznal
Dvadsaťtriročný mladík svoju vinu na Krajskom súde v Brne priznal. Tým sa výrazne skrátilo dokazovanie a trestný senát tak mohol vyniesť rozsudok. Za vraždu poslal útočníka na dvanásť rokov do väzenia. Martin B. sa k samotnému rozsudku pred súdom odmietol bližšie vyjadrovať a nijak ho komentovať nechcel. Svoj trest by si mal odpykať vo väznici so zvýšeným stupňom stráženia.
Okrem samotného trestu odňatia slobody myslel súd aj na morálnu a finančnú spravodlivosť voči pozostalým. V rámci rozsudku mu bolo uložené finančne odškodniť rodinu za spôsobenú nemajetkovú ujmu vo výške približne troch miliónov korún. Celý prípad však zatiaľ nie je definitívne uzavretý, keďže rozsudok ešte nenadobudol plnú právoplatnosť.
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