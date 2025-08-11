Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov v plameňoch: Z oblohy poletuje popol, požiar sa rýchlo šíri, zatvorili cesty

V noci z nedele na pondelok vypukol pri chorvátskom meste Split rozsiahly požiar, ktorý sa rýchlo šíril a dostal sa nebezpečne blízko k obývaným domom. Plamene zachvátili svahy nad obcami Sumpetar a Jesenice a pohltili trávu, kroviny aj borovicový les.
Podľa informácií portálu Dnevnik bol požiar nahlásený krátko po druhej hodine ráno. Na miesto okamžite vyrazili desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov zo Splitsko-dalmatskej župy, zasahuje aj zásahová jednotka zo Splitu a pomáhajú tiež hasičské lietadlá.
Do boja s ohňom sa zapojili aj kanadery
Na mieste pracuje viac než 150 hasičov s približne 50 vozidlami. Podporujú ich štyri kanadery a dve lietadlá typu Air Tractor, pričom na cestu vyrazili aj ďalšie posily. Hlavný veliteľ chorvátskych hasičov Slavko Tucaković pre Dnevnik potvrdil, že situáciu komplikoval silný vietor bura, ktorý plamene rýchlo hnal smerom k obývaným oblastiam.
U tijeku je angažiranje četiri Canadaira CL-415 i jednog AirTractora AT-802 na požarištu Jasenice, Splitsko-dalmatinska županija ❗️ pic.twitter.com/QcjGsPr8u5
— MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 11, 2025
„Od začiatku sme sa sústredili na ochranu domov. Stav je momentálne lepší, no oheň stále horí na západnej a severozápadnej strane,“ opísal pre Dalmaciju Danas veliteľ VZ Splitsko-dalmatskej župy Ivan Kovačević.
Uzavretá magistrála, premávka odklonená
Pre požiar museli od skorého rána uzavrieť úsek Jadranskej magistrály (D8) medzi Mutograsom a Omišom. Policajti usmerňujú dopravu na obchádzkové trasy cez Tugaru a Žrnovnicu a zároveň poskytujú podporu hasičom priamo na mieste zásahu.
Organizovaná evakuácia zatiaľ neprebehla, no niekoľko ľudí bolo preventívne presunutých z domov ohrozených ohňom. Zábery z miesta ukazujú apokalyptické scény, vidno hustý dym, vysoké plamene a nepretržitú prácu hasičov v náročných podmienkach.
