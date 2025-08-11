Samit na Aljaške bude skúškou, či ukončenie vojny myslí Putin vážne. Možno príde aj Zelenský

Ilustračná foto: SITA / AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Trump a Putin sa v piatok 15. augusta stretnú na Aljaške.

Nadchádzajúci rusko-americký samit na Aljaške bude skúškou toho, ako vážne to ruský prezident Vladimir Putin myslí s ukončením vojny na Ukrajine, vyhlásil v televízii ABC News generálny tajomník NATO Mark Rutte. Dúfa, že samit bude prvým krokom v procese komplexných mierových rokovaní, do ktorých je podľa neho potrebné zapojiť Ukrajinu. Informuje TASR.

Podľa informácií stanice NBC News Biely dom zvažuje, že na schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom koncom tohto týždňa pozve aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Veľvyslanec USA pri NATO Matthew Whitaker pre stanicu CNN povedal, že účasť Zelenského je možná, avšak konečné rozhodnutie je na Trumpovi. Zatiaľ ale prijaté nebolo.

Foto: SITA/AP

„Určite nemôže dôjsť k dohode, s ktorou by nesúhlasili všetci zúčastnení. A, samozrejme, ukončenie tejto vojny je vysokou prioritou,“ uviedol Whitaker.

Otázne budú najmä územia

Rutte v nedeľu povedal, že v tejto chvíli je potrebné uznať, že Rusko má pod kontrolou časť ukrajinského územia. Po prípadnom uzavretí prímeria podľa neho dôjde na diskusie, ktoré sa budú musieť zaoberať otázkou území a možnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu. Zdôraznil, že Ukrajina musí byť suverénnou krajinou, ktorá rozhoduje o vlastnej budúcnosti.

Pokiaľ ide o územnú otázku, šéf NATO poukázal na rozdiel medzi faktickým uznaním a uznaním podľa práva. Prípadná dohoda by podľa neho mohla uznať faktickú kontrolu Ruska nad určitými oblasťami bez toho, aby ju právne akceptovala. Ako príklad v tejto súvislosti uviedol neuznanie sovietskej okupácie pobaltských štátov v rokoch 1940 až 1991 zo strany Západu.

Trump a Putin budú v piatok 15. augusta hovoriť na Aljaške o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Zelenskyj, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti.

