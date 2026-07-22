Verejnosť poslala Gašparovi jasný odkaz: Prieskum ukázal, že takmer 60 % Slovákov si želá jeho odstúpenie

Väčšina Slovákov je presvedčená, že podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar by mal v súvislosti s kauzou Očistec opustiť svoju funkciu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre JOJ24, podľa ktorého jeho odstúpenie podporuje takmer 60 percent respondentov.
Prieskum zároveň ukázal výrazné rozdiely medzi voličmi jednotlivých politických strán a pripomenul aj okolnosti jednej z najrozsiahlejších korupčných káuz v dejinách Slovenska, v ktorej je Gašpar spolu s ďalšími bývalými vysokopostavenými predstaviteľmi polície a justície obžalovaný.
Takmer 60 percent Slovákov podporuje odstúpenie Tibora Gašpara
Takmer 60 percent obyvateľov Slovenska si myslí, že Tibor Gašpar (Smer-SD) by mal pre kauzu Očistec odstúpiť z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Opačný názor má približne pätina opýtaných. Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry AKO pre JOJ24, ktorý sa uskutočnil od 10. do 18. júna 2026 na vzorke tisíc respondentov.
Na otázku, či by mal Gašpar pre kauzu Očistec odstúpiť z postu podpredsedu parlamentu, odpovedalo kladne 59,9 percenta opýtaných. Proti jeho odstúpeniu sa vyslovilo 19,2 percenta ľudí. Odpoveď nevedelo uviesť 18,4 percenta respondentov a 2,5 percenta odmietlo odpovedať.
Podpora odstúpenia prevažovala vo väčšine skupín
Požiadavka na odstúpenie prevažovala vo všetkých sledovaných sociodemografických kategóriách a medzi voličmi všetkých politických strán s výnimkou Smeru-SD. Nadpriemerne ju podporovali mladší respondenti, ľudia s vyšším vzdelaním, obyvatelia Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja a voliči opozičných strán. Proti odstúpeniu sa nadpriemerne vyslovovali ľudia vo veku 50 rokov a viac, respondenti s najnižším vzdelaním, obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja, voliči koaličných strán, Republiky a strany Právo na pravdu.
Názor, že Gašpar by mal odstúpiť, prevládal u mužov aj žien. Najvyššiu podporu malo Gašparovo odstúpenie medzi ľuďmi vo veku od 34 do 49 rokov. Za jeho odchod sa vyslovilo 66 percent z nich. Medzi respondentmi vo veku od 18 do 33 rokov to bolo 65 percent, vo vekovej skupine od 50 do 65 rokov 56 percent a medzi ľuďmi vo veku 66 a viac rokov 49 percent.
Podpora odstúpenia výrazne rastie so vzdelaním. Medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi si 72 percent myslí, že by mal Gašpar odísť, pričom 59 percent z nich odpovedalo „určite áno“. Medzi ľuďmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou podporilo odstúpenie 63 percent opýtaných. V skupine so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity to bolo 51 percent.
Rozhodujúce rozdiely ukázali preferencie voličov strán
Výrazné rozdiely ukázali výsledky podľa volebných preferencií. Gašparovo odstúpenie podporuje 97 percent voličov Demokratov, 93 percent voličov Progresívneho Slovenska, 98 percent priaznivcov SaS, 86 percent voličov KDH a 84 percent sympatizantov Hnutia Slovensko. Medzi voličmi hnutia Sme rodina sa za jeho odchod vyslovilo 73 percent respondentov.
Za odstúpenie sa vyslovila aj väčšina voličov Hlasu-SD. Podporilo ho 45 percent z nich, zatiaľ čo 36 percent bolo proti. Medzi voličmi Republiky si odchod želá 45 percent respondentov a 33 percent si myslí, že Gašpar by nemal odstúpiť. V prípade SNS podporilo odstúpenie 39 percent a odmietlo ho 34 percent opýtaných. Jedinou stranou, medzi voličmi ktorej neprevládol názor, že by mal Gašpar odstúpiť, bol Smer-SD. Za jeho odchod sa vyslovilo 32 percent priaznivcov strany, kým 57 percent si myslí, že by nemal odstúpiť.
Kto čelí obžalobe v kauze Očistec
V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik a Marián Zetocha. Obžalovaný je v tomto prípade aj podnikateľ Boris Trantalič.
„Skutky boli právne kvalifikované ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalšie. Rozsah obžaloby je 181 strán, vyšetrovací spis obsahuje 46 zväzkov, celkovo vyše 18 500 strán,“ uviedla v decembri 2021 bývalá špeciálna prokuratúra.
Zároveň doplnila, že trestné veci viacerých ďalších obvinených boli vylúčené na samostatné trestné konanie. Jeden z bodov obžaloby sa napríklad týka nezákonného sledovania politických oponentov strany Smer-SD, konkrétne Daniela Lipšica, Andreja Kisku, Igora Matoviča alebo Radoslava Procházku. Predmetom obžaloby je tiež úplatok vo výške 400-tisíc eur.
Niektorí obžalovaní sa už priznali alebo čelia ďalším kauzám
Spomedzi obžalovaných sa k trestnej činnosti v iných trestných veciach priznali František Imrecze a Bernard Slobodník, ktorí boli odsúdení v rámci dohôd o vine a treste. Dušan Kováčik bol zase pôvodne právoplatne uznaný za vinného z korupcie, dovolací senát Najvyššieho súdu SR však rozsudky zrušil. V ďalšej korupčnej veci je Kováčikuznaný za vinného zatiaľ neprávoplatne. Podnikateľ Bödör zase čelí obžalobám v kauze Dobytkár, ako aj v ďalšej korupčnej trestnej veci, ani jedna však zatiaľ nebola ukončená. Marián Zetocha bol zase neprávoplatne oslobodený vo veci nezákonných lustrácií.
Mimo hlavného procesu v kauze Očistec už bol odsúdený napríklad bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka. Expolicajti Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik a Ivan Bobocký zase priznali vinu v rámci dohôd o vine a treste. S kauzou je spájaný aj bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó, ktorý bol vyčlenený na samostatné konanie.
Pokiaľ ide o obžalobu na Romana Stahla, ktorá bola ku kauze Očistec pripojená, týka sa založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a troch samostatných skutkov prijímania úplatku spojených s kauzami Doprastav, Váhostav a Technopol.
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