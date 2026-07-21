Umelá inteligencia určuje ceny v obchodoch. Veľký reťazec nasadil systém, ktorý rozhoduje o zľavách

Cenovky v obchode

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Umelá inteligencia môže v obchodoch čoskoro určovať cenu, kontrolovať stav regálov a umývať predajňu.

Na maloobchodnom trhu sa čoraz častejšie začína využívať umelá inteligencia aj robotika. Najnovšie správy z Poľska hovoria o tom, že by mohla už aj nastavovať ceny produktov alebo pripravovať zľavové kampane.

Poľský obchodný reťazec Polomarket oznámil zavedenie systému na optimalizáciu cien založeného na umelej inteligencii. Nové riešenie má nahradiť tradičné tabuľky a manuálne nastavovanie cien, pričom cieľom je reagovať rýchlejšie na situáciu na trhu aj správanie zákazníkov. Informoval o tom portál Wiadomosci Handlowe.

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AI bude ceny zvyšovať aj znižovať

Reťazec pri projekte spolupracuje s technologickou spoločnosťou Yieldigo, ktorá vyvinula platformu využívajúcu umelú inteligenciu na odporúčanie optimálnych cien jednotlivých produktov.

Systém analyzuje veľké množstvo údajov, ako sú predajnosť tovaru, dopyt zákazníkov, sezónnosť, marže či ďalšie obchodné faktory. Na základe týchto dát dokáže odporučiť, kedy je vhodné cenu zvýšiť a kedy ju naopak znížiť. Podľa reťazca má nové riešenie priniesť efektívnejšie riadenie cien, lepšie hospodárenie so zásobami a zároveň obmedziť straty spôsobené nepredaným tovarom.

Predajňa Polomarket
Piotr Litwa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Reťazec zdôraznil, že ide iba o začiatok spolupráce. Po nasadení modulu pre bežné ceny plánuje v budúcnosti rozšíriť platformu aj o inteligentné plánovanie akciových cien a výpredajov. To znamená, že umelá inteligencia nebude riešiť len štandardné ceny, ale časom môže pomáhať aj pri rozhodovaní o zľavových kampaniach či dopredaji tovaru pred koncom jeho životnosti.

Koniec práce v Exceli

Jedným z hlavných cieľov projektu je odstrániť manuálne nastavovanie cien pomocou tabuliek a nahradiť ho automatizovaným systémom, ktorý bude schopný reagovať výrazne rýchlejšie než človek. Vedenie spoločnosti očakáva, že umelá inteligencia pomôže zamestnancom prijímať presnejšie obchodné rozhodnutia a zefektívni každodenné fungovanie siete supermarketov.

Pre sieť, ktorá zamestnáva vyše 4 300 ľudí a spravuje širokú ponuku produktov v stovkách predajní po celom Poľsku, môže zavedenie automatizovaného cenového systému znamenať výraznú zmenu v každodennom riadení predajní.

Uličky v supermarkete
Ilustračná foto: Pexels

Namiesto ručného nastavovania a aktualizácie cien v tabuľkách budú zamestnanci zodpovední za cenovú politiku využívať odporúčania generované algoritmami Yieldigo, pričom si podľa vyjadrení spoločnosti zachovajú konečné rozhodovacie právo.

Spoločnosť Polomarket bola založená v roku 1997. Sieť v súčasnosti prevádzkuje približne 250 predajní po celom Poľsku a mesačne ju navštívi vyše 8 miliónov zákazníkov. V súčasnosti zamestnáva približne 4300 ľudí.

Nasadenie umelej inteligencie sa v obchodných reťazcoch zrýchľuje. AI dnes pomáha nielen pri nastavovaní cien, ale aj pri plánovaní objednávok, dopĺňaní tovaru, predpovedaní dopytu či kontrole regálov pomocou autonómnych robotov a upratovaní.

Podobný trend sa nezastavuje len pri cenotvorbe, ale zasahuje celý reťazec prevádzkových procesov v obchodoch. Zatiaľ čo Polomarket nasadzuje umelú inteligenciu na optimalizáciu cien, britské Tesco ide o krok ďalej a nezastavilo sa iba pri softvérovej časti. Necháva robota a algoritmy fyzicky kontrolovať stav predajní priamo v regáloch.

Prechádza sa po supermarkete

Reťazec zaačal testovať autonómneho robota Tally, ktorý pomocou umelej inteligencie prechádza medzi regálmi a kontroluje dostupnosť produktov. Robot dokáže odhaliť prázdne miesta, nesprávne umiestnený tovar či chybné cenovky a získané údaje okamžite odosiela zamestnancom predajne.

Tí tak môžu rýchlejšie doplniť chýbajúce produkty a reagovať na problémy ešte skôr, ako ich zaznamenajú zákazníci. Technológia od spoločnosti Simbe Robotics predstavuje ďalší krok v digitalizácii maloobchodu.

Kým ešte donedávna umelá inteligencia pomáhala najmä pri analýze dát a nastavovaní cien, dnes sa čoraz viac presúva aj priamo do predajní. Roboty tak postupne preberajú opakujúce sa úlohy, ktoré boli doteraz odkázané na manuálnu kontrolu zamestnancami.

Predajňa Lewiatan v Poľsku
Foto: Karol Szejner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tesco zároveň tvrdí, že cieľom nie je nahradiť pracovníkov, ale pomôcť im zjednodušiť každodennú prácu. Podobne ako pri systéme Polomarket využívajúcom AI na cenotvorbu ide najmä o snahu rýchlejšie spracovať veľké množstvo údajov a umožniť zamestnancom robiť presnejšie rozhodnutia.

Ako sme informovali, umelá inteligencia začína meniť aj samotný spôsob, akým ľudia nakupujú. Poľský reťazec Lewiatan predstavil koncept plne automatizovaného obchodu, v ktorom zákazník nepotrebuje pokladníka ani klasickú pokladnicu.

Celý proces od vstupu do predajne až po zaplatenie riadi umelá inteligencia, ktorá sleduje pohyb zákazníkov, dostupnosť tovaru, ceny aj bezpečnosť.

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