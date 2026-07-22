Skvelá Zapletalová prekonala rekord aj napriek chybe: Pred domácimi divákmi potvrdila totálnu dominanciu

Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala na domácom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici v čase 53,70. Napriek výraznému zaváhaniu na prekážke pri vbiehaní do cieľovej rovinky zlepšila o päť stotín sekundy rekord mítingu.
Líderka svetových tabuliek si po výbornom štarte do sezóny dala približne mesiac súťažnú pauzu, no na Štiavničkách ukázala, že jej forma neodišla. V pretekoch suverénne viedla, no zásluhou jednej chyby sa k svojim najlepším časom sezóny nepriblížila. Tri týždne pred štartom majstrovstiev Európy v Birminghame však potvrdila, že bude najväčšou nádejou slovenskej výpravy na zlato.
Diváci sa obávali
Druhá skončila Britka Lina Nielsenová za 54,69, tretia dobehla ďalšia slovenská reprezentantka Daniela Ledecká vo výkone sezóny 55,26.
„Škoda tej zakopnutej prekážky, mala som to rozbehnuté dobre. Pri tej chybe som si už myslela, že letím na zem. Našťastie som to ustála. Prekvapilo ma, že som stále vpredu a môžem zvíťaziť, hoci som už stála na mieste a musela som sa znovu rozbiehať. Som rada, že som zvíťazila pred domácim publikom, atmosféra bola úžasná. Trošku ma štve, že som zakopla, ten čas mohol byť dobrý. Nič sa nedeje, ideme ďalej, budú ďalšie preteky,“ pripustila Zapletalová.
Prítomní diváci sa však obávali, že Zapletalová by mohla byť po zhodení prekážky a vbehnutí do vedľajšej dráhy diskvalifikovaná. Pri vbehnutí do druhej dráhy však nedošlo ku kontaktu so súperkou, keďže Emma mala obrovský náskok, a ako vysvetľuje Denník N, zhodenie prekážky nie je problém, ak sa cez ňu atlét dostane v zmysle pravidiel, napríklad vez zhodenia rukou, čo sa nestalo. Naša bežkyňa tak prekonala rekord aj napriek zaváhaniu, čo je neuveriteľný výsledok.
Sezóna snov
Slovenská atlétka pritom zažíva doslova sezónu snov. Už štyrikrát triumfovala v Diamantovej lige a to v priebehu len niekoľkých týždňov. Naposledy vyhrala v júni v katarskej Dauhe, kde v behu na 400 m prekážok zvíťazila časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.
Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli. Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.
Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová. Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.
„Som veľmi šťastná zo svojho osobného maxima a národného rekordu. Som spokojná, že sme ho dosiahli tak, ako sme si to s trénerom naplánovali. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a robím maximum. Viem, že nie je ľahké vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré bežkyne. Vždy sa sústredím na svoju prácu a keď ju robím kvalitne, môže to byť veľmi pekný výsledok,“ povedala po šiestom najlepšom čase histórie Zapletalová. V európskych tabuľkách jej patrí druhé miesto za fenomenálnou Femke Bolovou. Zapletalová si zároveň z Kataru odnesie prémiu 5000 dolárov za prekonanie rekordu mítingu.
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