Spali na ulici, na otvorenie ľudia čakali aj 2 dni. Virálna sieť expanduje, Slovákom bude opäť bližšie

Reštaurácia Popeyes pred otvorením

Foto: Popeyes pressroom

Jakub Baláž
Známa sieť rýchleho občerstvenia má reštaurácie v Českej republike aj v Poľsku, Slovensko zatiaľ obchádza.

Prvé správy o expanzii Popeyes v našich končinách sa objavili ešte počas jesene 2023. Vtedy bolo jasné, že populárny koncept otvorí reštaurácie v Česku či Poľsku, zástupcovia spoločnosti údajne pokukovali aj po Slovensku. Ako je zrejmé, Slováci stále na fastfood čakajú, no po otvorení v Brne ho budú mať bližšie aj v rámci Poľska. Jedna z reštaurácií by mala pribudnúť na frekventovanej adrese.

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Ako informoval portál Wiadomosci Handlowe, Popeyes chce v najbližšom čase otvoriť u našich severných susedov deväť nových reštaurácií. Jednu z nich už značka otvorila v Bydgoszczi, pokračovať by mala napríklad Krakove, Jędrzejówe či Jaworniku. Práve poslednú menovanú lokalitu budú mať Slováci najbližšie, nakoľko mnoho z nich cez ňu prechádza pri ceste do Krakova či populárneho parku Energylandia.

Rozvíja sa aj koncept drive-thru

Ako z dostupných informácií vyplýva, značka posilňuje svoju pozíciu v metropolitných oblastiach a na hlavných dopravných trasách.

Každá nová pobočka na mape predovšetkým reaguje na špecifické potreby našich hostí. Náš reťazec rastie veľmi prirodzeným, no zároveň rozhodným tempom,“ uviedla na margo expanzie Kamila Węcka, marketingová manažérka spoločnosti Popeyes Polska. Po naplnení avizovaných plánov by mala sieť rýchleho občerstvenia z Louisiany v Poľsku atakovať 50 otvorených reštaurácií.

Zaujímavosťou je, že Popeyes u našich severných susedov rozširuje aj možnosť drive-thru. Tento model umožňuje objednávku priamo z vozidla a je dobre známy aj pre slovenských zákazníkov, ktorí ho využívajú pri značkách ako McDonald’s, KFC či dokonca aj Starbucks.

Reštaurácia Popeyes
Foto: Flickr

Takáto prevádzka by mala otvoriť svoje brány aj v Jaworniku, cez ktorý denne prechádza množstvo Slovákov. Tí aktuálne navštevujú hlavne reštaurácie v Brne či Prahe. Popularitu tohto fastfoodu v Česku podčiarkla skutočnosť, že na otvorenie prvých pobočiek čakali pred Popeyes ľudia celé hodiny.

Popeyes Louisiana Kitchen je americký reťazec rýchleho občerstvenia, ktorý sa špecializuje na vyprážané kura pripravované podľa tradičnej louisianskej a kreolskej receptúry, pre ktorú je typické 12-hodinové marinovanie v zmesi korenia. Reťazec sa považuje za hlavnú konkurenciu pre KFC a v posledných rokoch masívnejšie expandoval do Európy.

Príde Popeyes na Slovensko?

Okrem masívnejšej expanzie v Poľsku hlási Popeyes pomerne veľké plány aj v susednej Českej republike. V horizonte najbližších rokov sa hovorí o desiatkach reštaurácií. Záujem prirodzene plynie aj zo Slovenska, ktoré na výraznejšie rozšírenie fastfoodovej scény zatiaľ čaká márne.

Zástupcovia siete ešte v roku 2023 pripustili, že vstup na Slovensko by logicky v rámci regiónu dával zmysel, no priority sú momentálne u našich susedov. „V tejto chvíli sa tím sústredí na otvorenie prvých reštaurácií v Česku a Poľsku, plány sú ambiciózne. Aj keď by bol slovenský trh ďalším logickým krokom, najskôr musíme vyskúšať náš koncept v Česku a Poľsku,“ uviedli pre interez v roku 2023.

To sa v priebehu rokov postupne naplnilo a v súčasnosti sa nepredpokladá, že by mala značka Popeyes pod Tatrami výraznejšie plány. To, či sa to v blízkej budúcnosti zmení, je otázne.

Predajňa McDonald’s
Foto: McDonald’s

Tuzemskému trhu s rýchlym občerstvením neohrozene kraľuje McDonald’s, ktorý ako jediný výraznejším spôsobom rozširuje svoju sieť. Druhý najväčší hráč v podobe KFC zatiaľ tento rok neotvoril žiadnu novú prevádzku, Burger King stagnuje a aktuálna licencia mu nové pobočky otvárať neumožňuje.

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