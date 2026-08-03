Na východe vyrastie nové obchodné centrum. V lokalite doplní Kaufland či Tesco, pribudnú aj byty

Pohľad na pripravované OC Jazero

Foto: EIA/VEDOS s.r.o.

Martin Cucík
V Košiciach vznikne nové polyfunkčné centrum. Okrem obchodných priestorov ponúkne aj apartmány či zdravotnícke stredisko.

V košickej mestskej časti Nad jazerom sa pripravuje ďalší veľký developerský projekt. Spoločnosť VEDOS predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý počíta s výstavbou moderného polyfunkčného centra s názvom OC Jazero.

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Nový komplex má vyrásť na dlhodobo nevyužívanom pozemku medzi Slaneckou cestou a bývalým areálom Mlyn Košice. Cieľom investície je premeniť zarastený areál na nové lokálne centrum služieb, obchodu a administratívy. Súčasťou projektu bude aj medicínske centrum, kancelárske priestory a apartmánové ubytovanie.

Retailový park aj apartmány

Projekt počíta s výstavbou dvoch budov. Prvou bude jednopodlažný retailový objekt s obchodnými prevádzkami. Druhý objekt bude mať jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. Okrem obchodov a kancelárií v ňom vznikne aj 77 apartmánových jednotiek.

Pohľad na pripravované OC Jazero
Foto: EIA/VEDOS, s.r.o.

Celková zastavaná plocha dosiahne približne 8 236 štvorcových metrov, spevnené plochy zaberú takmer 9 838 štvorcových metrov a zeleň viac ako 9 382 štvorcových metrov. Projekt ráta aj s vybudovaním 322 parkovacích miest, z ktorých 86 bude v podzemnej garáži.

Súčasťou aj medicínske centrum

Súčasťou väčšej budovy bude aj medicínske centrum, ktoré má vzniknúť na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Podľa zámeru by v ňom malo byť približne 40 ordinácií a pracovné miesta pre zhruba 50 zamestnancov.

Lokalita OC Jazero
Foto: Google Maps

Priestory sú navrhnuté ako prenajímateľné a majú byť oddelené od administratívnej časti, aby mohli fungovať nezávisle. Investor tým podľa zámeru reaguje na rastúci dopyt po zdravotníckych službách v južnej časti Košíc, kde v súvislosti s rozvojom okolitých sídlisk a blízkosťou priemyselného parku Valaliky pribúda počet obyvateľov aj zamestnancov.

Výstavba by podľa zámeru mala začať v poslednom štvrťroku 2026 a trvať približne dva roky. Areál sa dopravne napojí na existujúce vjazdy z ulice Napájadlá a počíta sa aj s predĺžením chodníka pre peších a cyklistov od blízkeho obchodného domu Tesco.

Volvo mení východ Slovenska

Ako priamo uvádza aj samotný investor, zámer sa realizuje najmä vďaka blízkosti priemyselného parku Valaliky. Do areálu necelých 15 minút od Košíc totiž smeruje jedna z najväčších investícií na Slovensku, automobilka Volvo. Fabrika za približne 1,2 miliardy eur má v prvej fáze vyrábať elektromobily s kapacitou 250 000 kusov ročne (neskôr až 500 000) a zamestnať tisícky ľudí.

Sériová výroba by mala odštartovať v roku 2027. Podľa nedávnej správy ministerstva hospodárstva majú celkové verejné investície do parku a okolitej infraštruktúry do roku 2029 dosiahnuť 733,5 milióna eur.

Závod Volvo vo Valalikoch
Foto: TASR/František Iván

Susedstvo Volva navyše priťahuje aj ďalších investorov. Ako sme informovali, v susednom logistickom parku Logis One Park Košice si priestory prenajala aj spoločnosť DHL Supply Chain Slovakia, ktorá tam od januára 2027 spustí nové logistické centrum.

„Košice a celý východ Slovenska sa rýchlo profilujú ako jeden z kľúčových logistických a priemyselných uzlov v regióne. Naše rozhodnutie vstúpiť do Logis One Park Košice je preto jasným strategickým krokom, ktorý nám umožní byť priamo súčasťou tohto dynamického rastu a zároveň prispievať k nastavovaniu nových štandardov v oblasti logistiky a udržateľnosti,“ uviedol v minulosti výkonný riaditeľ DHL Supply Chain Slovakia Peter Okenka.

Zriadenie košickej fabriky znamená prvý nový produkčný závod Volvo Cars v Európe za takmer 60 rokov. Fabrika v Torslande bola otvorená v roku 1964, zatiaľ čo závod v Gente o rok neskôr. Spoločne dokážu vyprodukovať 600 000 vozidiel ročne.

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