Pripravte si peňaženky: Milovníkov kávy čaká nepríjemná správa, odborníci varujú pred vyššími cenami

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Káva nie je jediná, ktorá zdražuje, odborníci upozorňujú aj na rast cien ďalších komodít.

Káva patrí medzi komodity, ktorých cenu v posledných rokoch výrazne ovplyvňuje situácia na svetových trhoch. Najnovšie analytici upozorňujú na ďalší prudký rast cien na burzách, za ktorým stojí pomalší zber úrody, kriticky nízke zásoby aj problémy v globálnej logistike. Ak bude tento vývoj pokračovať, spotrebitelia môžu postupne pocítiť zdražovanie aj v slovenských obchodoch a kaviarňach.

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Káva na burzách opäť prudko zdražuje, zásoby klesli na kritické úrovne. Uviedli to analytici finančných trhov XTB Jiří Tyleček a Ondrej Greguš. Hlavnou príčinou súčasného rastu je podľa nich počasie, ktoré výrazne spomaľuje zber úrody a môže naznačovať, že predchádzajúce odhady boli príliš optimistické.

Počasie spomaľuje zber úrody

„Trh s kávou v súčasnosti vykazuje značné obavy z nedostatočnej krátkodobej ponuky podobne, ako to pred niekoľkými týždňami zažil trh s kakaom. Pokiaľ však produkcia bude naďalej rásť a v blízkej budúcnosti sa to prejaví v obnove zásob, ceny môžu mať problém dosiahnuť historické maximá. Teoreticky by sa mal tento efekt na cenách prejaviť už na jeseň tohto roka, keď bude všetka káva zozbieraná a začne sa dostávať k spotrebiteľom po celom svete,“ uviedol Tyleček.

Šálka kávy
Foto: Pexels

Pre slovenských spotrebiteľov je podľa Greguša dôležité uvedomiť si, že ceny kávy na burze sa do cien v obchodoch nepremietajú okamžite. Pražiarne a obchodné reťazce nakupujú surovinu s niekoľkomesačným predstihom a podľa analýzy Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) trvá približne 11 mesiacov, kým sa väčšina rastu cien zelenej kávy premietne do spotrebiteľských cien v EÚ.

Ceny ovplyvňuje aj globálna logistika

„K vyšším cenám pritom neprispieva len samotná situácia na plantážach. Významnú úlohu zohráva aj globálna logistika. Bezpečnostné riziká v Červenom mori predlžujú lodnú dopravu, zvyšujú náklady na prepravu a spomaľujú dodávky komodít na európske trhy. Ak preto zostanú ceny Arabicy zvýšené aj počas nasledujúcich mesiacov, slovenskí spotrebitelia môžu drahšiu kávu postupne pocítiť pri nákupe balenej kávy aj v cenách nápojov v kaviarňach,” dodal Greguš.

Káva nie je jedinou komoditou, ktorá zdražuje

Rast cien kávy pritom nie je jediným prípadom, keď svetové trhy výrazne ovplyvňujú peňaženky spotrebiteľov. V posledných mesiacoch prudko zdražela aj srvátka, základná surovina používaná pri výrobe väčšiny proteínových práškov. Ako sme vás už informovali, jej veľkoobchodná cena vzrástla od začiatku roka z približne 1 100 eur na viac ako 1 700 eur za tonu, čo sa už začalo premietať aj do cien produktov na pultoch obchodov.

Dôvod je podobný ako pri káve. Analytici upozorňujú na nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Kým záujem o proteínové výrobky rastie rekordným tempom, produkciu srvátky nie je možné výrazne zvýšiť, keďže vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe syrov. Situáciu navyše zhoršujú vyššie náklady na dopravu, logistiku, energie aj spracovanie surovín.

Muž vo fitku s proteínom
Ilustračná foto: Unsplash

Výrobcovia pritom pripúšťajú, že tlak na ceny zatiaľ nepoľavuje. Podľa nich nie sú vylúčené ani ďalšie úpravy cien, ak budú náklady na suroviny naďalej rásť. Odborníci zároveň upozorňujú, že podobne ako pri káve sa zdražovanie do cien pre spotrebiteľov premieta s niekoľkomesačným oneskorením.

Aj preto sa čoraz častejšie ukazuje, že vývoj na svetových komoditných trhoch ovplyvňuje ceny bežných produktov viac než v minulosti. Káva tak nie je jedinou položkou, za ktorú si spotrebitelia môžu v najbližších mesiacoch priplatiť. Rovnako sa zdražovanie dotýka aj ďalších potravinárskych surovín, ktoré boli ešte donedávna považované za cenovo stabilné.

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