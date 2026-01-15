Prilepšenie pre 400-tisíc dôchodcov: Vieme, komu Sociálna poisťovňa zvýši penziu a kedy príde doplatok

Prepočet dôchodku pri obdobiach starostlivosti o dieťa urobí Sociálna poisťovňa automaticky, netreba o to žiadať. Prvé rozhodnutia by mali začať posielať od januára 2027. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iného upravuje hodnotenie obdobia starostlivosti o dieťa na dôchodkové účely. Zmeny sú účinné od 1. januára 2026.

Sociálna poisťovňa má zo zákona na tento prepočet dôchodku a zhodnotenie obdobia starostlivosti o dieťa päť rokov. Kontúr pripomenul, že dôchodky priznané v roku 2026 sa budú určovať ešte po starom, teda podľa predpisov účinných do 31. decembra 2025.

„Takýto postup Sociálnej poisťovne stanovuje priamo zákon. Vzhľadom na rozsiahle zmeny v určovaní sumy dôchodku podľa nových právnych predpisov je rok 2026 pre Sociálnu poisťovňu tzv. „prechodný rok“, počas ktorého upraví svoje informačné systémy na určenie sumy dôchodku podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2026,“ priblížil.

Od budúceho roka podľa nových pravidiel

Poistencom, ktorým bude dôchodok priznaný v tomto roku a získali obdobie starostlivosti o dieťa, Sociálna poisťovňa sumu ich dôchodku určí opätovne aj novým spôsobom a obdobie starostlivosti o dieťa do sumy započíta podľa nových právnych predpisov. Dôchodky priznané v tomto roku začnú prepočítavať v roku 2027.

Od budúceho roka sa bude suma dôchodku so zohľadnením obdobia starostlivosti o dieťa určovať už podľa nových právnych predpisov. „Obdobie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku a obdobie starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov veku sa v sume dôchodku nezohľadní, ak by malo mať negatívny vplyv,“ vysvetlil Kontúr. Platí však podmienka, že obdobie starostlivosti o dieťa do troch rokov sa nezapočíta, len ak je obdobie poistenia, ktoré poistenec získal zo zárobkovej činnosti najmenej v rovnakom rozsahu ako obdobie starostlivosti o dieťa. Táto podmienka sa nevzťahuje na určenie sumy invalidného dôchodku.

„Zároveň sa obdobie starostlivosti o dieťa bude naďalej započítavať aj podľa súčasných právnych predpisov, teda aj so zohľadnením tohto obdobia a suma dôchodku sa určí podľa toho, čo je pre poistenca výhodnejšie,“ dodal Kontúr.

Sociálna poisťovňa prepočítava novým spôsobom dôchodky priznané od 1. januára 2024 podľa zákona o sociálnom poistení. Prepočítavajú sa starobné, predčasné starobné a invalidné dôchodky tých poberateľov, ktorí získali obdobie starostlivosti o dieťa. Na určenie novej sumy dôchodku sa novým spôsobom určí priemerný osobný mzdový bod, a to podľa legislatívnych zmien platných od 1. januára 2026.

Podľa odhadov Sociálnej poisťovne bude mať po prepočte nárok na zvýšenie sumy dôchodku približne 400-tisíc dôchodcov. Posúdiť bude musieť približne 800-tisíc až jeden milión poberateľov. „Vzhľadom na tak rozsiahlu a náročnú agendu zákon stanovuje lehotu na prepočet do 31. decembra 2031. Poistenci sa nemusia obávať, ak ich dôchodok nebude prepočítaný hneď po zavedení novej právnej úpravy do praxe, pretože Sociálna poisťovňa všetkým, ktorým vznikne nárok na zvýšenie dôchodku, doplatí doplatok zvýšenej sumy za celé obdobie od 1. januára 2026,“ priblížil Kontúr.

Dôchodky bude Sociálna poisťovňa prepočítavať v niekoľkých etapách, od najstarších poberateľov dôchodku po najmladších a od jednoduchších prípadov až po tie zložitejšie. O novom určení sumy dôchodku bude poberateľov informovať v písomnom rozhodnutí. Ak bude nová suma dôchodku vyššia, dôchodok sa bude vyplácať vo výhodnejšej sume. Ak bude nová suma dôchodku nižšia ako suma patriaca k 31. decembru 2025, dôchodok bude poisťovňa naďalej vyplácať v pôvodnej, pre poistenca výhodnej sume.

