Platy porastú každému o 100 eur: Zamestnanci pošty majú dôvod na radosť, získajú aj ďalšie výhody

Záber na logo pošty a poštárku

Ilustračná foto: TASR - Štefan Puškáš/ Facebook - Slovenská pošta, a.s.

Roland Brožkovič
TASR
Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur.

Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej Podnikovej kolektívnej zmluve (PKZ) na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok – plošné zvyšovanie základných miezd, vyššie finančné príspevky, nadštandardnú podporu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a výrazne vyššie príspevky na dochádzanie do práce. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

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Jeden z kľúčových bodov novej zmluvy sa týka priameho finančného ohodnotenia. Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur, pričom pošta ocení pracovné nasadenie svojich ľudí už v tomto roku a za august vyplatí mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 150 eur.

Ďalšie vylepšenia

„Nová kolektívna zmluva je výsledkom konštruktívneho dialógu a našej úprimnej snahy vytvárať pre zamestnancov čo najlepšie podmienky,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. „Navýšenie miezd, spravodlivejšie príplatky a silný sociálny program sú dôkazom, že do našich ľudí kontinuálne investujeme. Oni sú pilierom Slovenskej pošty a zaslúžia si adekvátne ohodnotenie aj istotu v náročnejších životných situáciách,“ dodal Kupka.

Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zmenami v prospech zamestnancov prešli aj mzdové zvýhodnenia a príplatky za špecifické pracovné režimy. Zvyšuje sa mimoriadna odmena za zastupovanie neprítomných kolegov z pôvodných 4,50 na 5 eur eur. Finančne atraktívnejšie budú po novom aj delené zmeny. Mzdové zvýhodnenie v tomto režime stúpne z 1,50 na 2 eurá.

„V oblasti sociálnej istoty pošta garantuje benefity vysoko nad rámec zákona. Zamestnanci budú mať zabezpečenú kompenzáciu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) už od prvého dňa. Od prvého do tretieho dňa PN bude náhrada predstavovať 55 % základnej mzdy a od štvrtého do štrnásteho dňa stúpne na 70 % základnej mzdy,“ priblížila Peterová.

Zamestnávateľ výrazne zvýši príspevok na dopravu zamestnancom, ktorí za prácou dochádzajú z väčších vzdialeností. Pri dochádzaní od 30 do 40 kilometrov im preplatí po novom 40 % z predloženého vyčíslenia nákladov (doteraz to bolo 20 %). Pri dochádzaní nad 40 kilometrov sa príspevok zvyšuje z 35 na 50 %.

Peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

Takéto výrazné investície do ľudí by podľa pošty neboli možné bez náročných manažérskych rozhodnutí z uplynulých mesiacov. „Najlepší hospodársky výsledok za posledných šesť rokov je jasným dôkazom, že transformácia, systematická optimalizácia siete a konsolidácia nákladov majú svoj opodstatnený zmysel, a aj preto je nevyhnutné pokračovať v týchto krokoch,“ dodala Peterová. Len prispôsobením chodu pošty podmienkam moderného trhu je podľa spoločnosti možné ušetriť kľúčové zdroje, ktoré vedenie vracia tam, kde tvoria najväčšiu hodnotu – priamo zamestnancom.

Pošta bude mať aj nový systém

Spoločnosť Slovenská pošta zároveň začala verejnú súťaž na dodanie logistického informačného systému (LIS) a poskytovanie podporných a ďalších služieb pre zabezpečenie jeho riadnej prevádzky. Predpokladanú cenu zákazky určila na asi 13,7 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Pošta plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom na štyri roky s tým, že pred uplynutím lehoty môže požiadať o predĺženie poskytovania podporných služieb a služieb nad ich rámec o ďalšie dva roky. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. augusta, pri ich vyhodnotení bude rozhodovať najnižšia cena.

Slovenská pošta zároveň vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie systémových služieb vyššej podpory na vyžiadanie pre bezpečnostné systémy. Predpokladaná hodnota trojročnej zákazky je približne 1,75 milióna eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 14. augusta, kritériom je tiež najnižšia cena.

„Systémové služby pozostávajú zo správy, údržby, monitorovania, testovania a vyhodnocovania bezpečnostných systémov v podmienkach prevádzky informačných systémov Slovenskej pošty, ako aj ich prípadného rozvoja,“ uviedla v oznámení spoločnosť.

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