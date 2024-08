Nový romantický film musíte vidieť: Ľudia pri ňom neudržia slzy, chvália nedokonalú Blake Lively a nesie silný odkaz

Blake Lively si mnohí z nás spájajú predovšetkým so seriálom Gossip Girl, kde sa predstavila ako vždy štýlová Serena van der Woodsen. Spolu so svojím manželom, taktiež hercom, Ryanom Reynoldsom, patria medzi miláčikov Hollywoodu. A najnovšie táto ikona hviezdi v romantickej dráme, ktorá vás možno poriadne rozcíti, no inak, než by ste možno na prvú čakali. Hovorí o domácom násilí a niektorí sa vo filme môžu nájsť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Hovoríme o snímke s názvom Končí sa to nami (It Ends with Us), ktorá práve beží aj v slovenských kinách. Pochádza z dielne režiséra Justina Baldoniho, ktorému žáner romantickej drámy nie je vôbec cudzí a po boku Lively tu vystupuje aj on sám.

„Krátko po tom, čo si Lily (Blake Lively) otvorí kvetinárstvo, stretne očarujúceho neurochirurga Rylea. Vznikne medzi nimi intenzívne spojenie, no hoci je Lily čoraz viac zamilovaná, nedokáže ignorovať Ryleovu temnú stránku. Po tom, čo narazí na svoju prvú lásku Atlasa, sa jej vzťah s Ryleom obráti naruby a Lily si uvedomí, že musí objaviť vlastnú vnútornú silu a urobiť neľahké rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý jej život,“ opisuje distribútor.

Láska a násilie ruka v ruke

Končí sa to nami je adaptáciou románu americkej autorky Colleen Hoover, ktorý je inšpirovaný jej osobným životom. Konkrétne spomienkami z detstva na jej rodičov. Jej mama sa totiž stala obeťou domáceho násilia zo strany jej otca a v prípade snímky sa Lily stáva obeťou Ryleyho.

Viac detailov z deja vám prezrádzať nebudeme, pretože by sme vás pripravili o silné pozeranie. A mnohí diváci sa po zhliadnutí tohto filmu zhodujú na tom, že stojí za to ho vidieť, tak by ste ho nemali prehliadať.

Neubránia sa slzám

Na ČSFD mu svieti hodnotenie 70 % a na portáli IMDb 7,1/10, no niektorých poriadne zasiahol. „Príbeh bol podaný naozaj emotívne, pri niektorých scénach som sa pobavila, pri iných plakala. Z kina som skutočne vychádzala so slzami v očiach,“ zdôverila sa jedna z diváčok.

„Prvýkrát v živote sa mi páčil viac film než knižná predloha,“ priznal niekto ďalší.

Na Blake Lively sa zas strhla spŕška komplimentov. „Blake Lively ako Lily zahviezdila a veľmi sa mi páčilo, že nebola dokonalá. Nezakryli jej pehy, neupravili postavu, neurobili z nej plastovú bábiku,“ stojí v jednej z recenzií. „Neviem si predstaviť lepšie herecké obsadenie,“ zhodnotil iný recenzent.

No aj tu sa našla druhá skupina, ktorej snímka nesadla. Vyčítajú jej, že je predvídateľná, zdĺhavá a bez väčšej zápletky. No nie každý to tak vníma, preto ak vás zaujala, urobte si vlastný názor.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.