Nový film o sériovom vrahovi prevalcoval Netflix. Podľa divákov je fascinujúci

Máte radi príbehy, pri ktorých sa vám spomalí tep a od strachu a napätia zabudnete dýchať? Pozrite si skutočný príbeh o sériovom vrahovi, ktorý brokovnicou vraždil nič netušiacich cestovateľov.
Len pred pár dňami Netflix pridal do svojej ponuky dvojdielny dokument, ktorý žne celosvetový úspech. The TikTok Killer mal premiéru 6. marca a okamžite sa vyšvihol na prvé priečky najsledovanejších titulov, ako sme si všimli na FlixPatrole. Dokument si obľúbili diváci prakticky z celého sveta, vrátane Slovenska.
Cestovateľka sa stala obeťou sériového vraha
Snímka rozpráva o pátraní po 42-ročnej cestovateľke, ktorá sa v Španielsku stretla s hviezdou TikToku a následne sa po nej zľahla zem.
Keď Esther v auguste 2023 bez stopy zmizla, jej rodina poskladala jej posledné kroky vďaka Josému Juradovi Montillovi, ktorý cestoval po Španielsku a na svojom profile „Dynamit Montilla“ na sociálnej sieti TikTok šíril dojímavé videá zo svojich ciest. José bol totiž posledný človek, ktorý Ester videl živú, navyše skrýval temnú minulosť.
„Fascinujúca psychologická sonda do hlavy psychopata“
Diváci snímku označujú ako „fascinujúcu psychologickú sondu do hlavy psychopata“. Zároveň dodali, že ich prinútila zamyslieť sa nad silou a naivitou sociálnych sietí.
Napriek tomu, že dokument je aktuálne jedným z najsledovanejších titulov na obľúbenej streamovacej platforme a diváci ho chvália, na filmovom portáli ČSFD mu udelili podpriemerné hodnotenie – len 45 % a na IMDb 5.8/10.
Nahlásiť chybu v článku