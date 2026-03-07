62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou

Pôvodne bol odsúdený na 123 rokov, po 28 rokoch bol však z väzenia prepustený a vo vraždách pokračoval.

Netflix opäť siahol po skutočnom príbehu, z ktorého mrazí. Nový dokument približuje zmiznutie 42-ročnej cestovateľky a temnú minulosť muža, ktorý ju videl ako posledný nažive. Prípad, v ktorom zohrali kľúčovú úlohu sociálne siete a digitálne stopy, odhaľuje desivý kontrast medzi verejným obrazom „motivačného“ cestovateľa a minulosťou odsúdeného vraha. Snímka tak neponúka len rekonštrukciu tragédie, ale aj znepokojivú otázku: ako dobre v skutočnosti poznáme ľudí, ktorých sledujeme online?

Obľúbenej streamovacej platforme Netflix sa za posledné roky osvedčili dokumentárne filmy, ktoré sa takmer vždy objavia na prvých priečkach najsledovanejších titulov. Každý mesiac tak divákom ponúka minimálne jeden dokument, či už o celosvetovo známej celebrite, napríklad o Charliem Sheenovi, ekologickej katastrofe alebo o sériových vrahoch.

V januári to bola dráma Dukla 61 o tragédii v bani v Českej republike, ktorá si vyžiadala 108 životov, minulý mesiac poľská miniséria s názvom Olovené deti, o ktorej si môžete prečítať na tomto odkaze. No a tento mesiac je to pátranie po nezvestnej žene, ktorá sa pravdepodobne stala obeťou sériového vraha.

V piatok 6. marca Netflix pridal do svojej ponuky nový dvojdielny dokument s názvom The TikTok Killer, ktorý pochádza zo španielskej produkcie. Snímka rozpráva o pátraní po 42-ročnej cestovateľke, ktorá sa v Španielsku stretla s hviezdou TikToku a následne sa po nej zľahla zem.

Na stopu ich priviedla fotografia z TikToku

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké stopy vrah zanechával na TikToku;
  • kto sú jeho obete;
  • ako vraždil;
  • prečo bol po 28 rokoch z väznice prepustený, aj keď bol pôvodne odsúdený až na 123 rokov;
  • ako vyzeral jeho život po prepustený z väzenia;
  • kde sa v súčasnosti nachádza.

